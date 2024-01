Acabado el tiempo de Claudia López, ¿con el nuevo alcalde regresan los peñalosistas?

Por: Manuel Enrique Estevez |

enero 11, 2024

Terminó el mandato de Claudia López como alcaldesa de Bogotá.

Para mi modo de ver no lo hizo mal pero tengo varias críticas, ella debe ser recordada por las obras que comenzó, la ciudad está en un atraso muy grande en infraestructura y así como lo hizo pues no había de otra, qué hay incomodidad pues claro porque un proyecto de esta magnitud no se hace en dos meses, la crítica es que se le dieron proyectos importantes a Empresas que no tenían la capacidad y hoy vemos obras abandonadas a lo largo de la ciudad sin el personal suficiente; pero las obras si había que emprenderlas; Y el nuevo Alcalde las terminará.

Durante la pandemia le tocó liderar contra la oposición y falta de determinación del presidente Duque, decretó el confinamiento en Bogotá teniendo el valor de declarar que duraría tres meses, recuerdo que el Gobierno Nacional y los Gremios se le fueron a atacarla y resulta que el confinamiento duró un año. Siempre ella llevaba la voz cantante y hasta instaló camas UCI en la Feria Exposición para atender la emergencia medida sanitaria que fue criticada.

Todos la atacan por la inseguridad que reina en Bogotá, pero se olvidan qué Barranquilla, por ejemplo, es peor, ha sido enfática en protestar por el sistema de justicia que impera donde el capturado sale a los pocos días a volver a delinquir; Entonces se exalta la inseguridad de Bogotá porque su gobierno se decía de izquierda pero se calla la de Barranquilla por ser la tierra de los Char.

Ha entregado obras importantes para la ciudad siempre con el sonsonete de Enrique Peñaloza detrás, alardeando que todas esas obras las inició él, que bueno que tome tan fastidiosa lección y no haga lo mismo con el nuevo Alcalde cuando este termine sus obras.

Mi mayor crítica es irse lanza en ristre contra el presidente Petro, acusándolo de sabotear la primera línea del Metro, acusación infundada porque las obras no han parado por los intentos del presidente de variar el trazado como ya se sabe.

A pesar de su oposición al actual Gobierno este ya destinó importantes recursos del nivel Nacional para comenzar la segunda línea del Metro que es un proyecto propuesto por ella; Entonces no entiendo esa oposición tan agresiva.

Bueno, si entiendo su oposición y es que como se vio en las pasadas elecciones la mejor manera y la más efectiva de ganar adeptos para una futura campaña presidencial, es desmarcarse de este Gobierno y ayudar al orquestado desprestigio al que lo han sometido Gremios y Medios de Comunicación a pesar de los excelentes resultados que hoy presenta.

Por último se le olvidó que tanto ella como el Sr. presidente vienen de abajo y que la derecha tradicional la utilizó para instrumentalizar la oposición, pero ya en el momento de apoyarla para su nueva aspiración le sacarán todos los trapitos al sol, pues a ellos los de la derecha no se les olvida que en varias ocasiones puso en aprietos a Duque aunque terminó alabándolo y pasa de ser alguien que bien podría haber continuado con el legado de la izquierda, a ser desprestigiada como lo hacen hoy con actual presidente, entonces veremos a la exalcaldesa en controversias con el nuevo alcalde que es la continuación del gobierno de Peñalosa y de los de siempre.