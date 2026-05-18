- Abelardo De la Espriella gana terreno en Valledupar en la plaza Alfonso López empujado por aliados políticos

Detrás del lleno total pudo estar la mano de jefes locales del Clan Gnecco en busca de darle la pelea al Petrismo en cabeza de Juliana Guerrero

Acompañado de la brisa vallenata el lleno total de la plaza Alfonso López el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, busca ganar terreno en Valledupar y en departamento del Cesar, con el propósito también de restarle apoyo al Petrismo que tiene a la polémica Juliana Guerrero, quien intentó poner rector en la UniCesar a la cabeza de la campaña de Iván Cepeda en esta zona de la región Caribe.

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De la Espriella, arribó al encuentro sobre las 5 de la tarde del domingo y entre sus mensajes en tarima el que más llamó la atención fue las fuertes críticas a Ape Cuello el representante a la Cámara del Partido Conservador, un peso pesado de la política cesarense y cercano al gobierno Petro.

Duras críticas de Abelardo a Ape Cuello

El Tigre dijo de frente contra el congresista que tenía que “dejar de robarse al Cesar” asimismo ir viendo qué haría con él cuando llegue a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella en Valledupar se va de frente contra Ape Cuello: Ya basta de robarse al Cesar. pic.twitter.com/bFI60jRXBI — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) May 18, 2026

“A esos que se están robando las entidades les dijo que se deben agarrar porque desde el 7 de agosto sabrán lo duro que muerde el tigre. Y le hablo directamente a usted, señor Ape Cuello, ya basta de robarse al Cesar”, dijo el también abogado.

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Alfredo Ape Cuello es uno de los dirigentes más poderosos del Cesar. Para sentirse más cercano a la comunidad y como es de costumbre en la costa, suprimió su nombre al apodo “Ape” como una técnica para fidelizar al votante.

Fue uno de los congresistas consentidos por el gobierno de Iván Duque y, en 2022, apoyó a “Fico” Gutiérrez y a Rodolfo Hernández. Cuando ganó Petro, se convirtió en uno de los representantes incondicionales en el gobierno.

Cuello no solo ha apoyado proyectos y reformas del gobierno, sino que ha evitando que voten en contra. En febrero de 2024, Cuello se movió para que sus colegas críticos del gobierno Petro no votaran la moción de censura contra la entonces saliente ministra de Deporte, Astrid Rodríguez.

Ape Cuello forma parte de la lista de los 20 congresistas cuestionados a quienes ronda la justicia que aspiraron a sostener sus curules en las pasadas elecciones y él, como otros tantos lo consiguió.

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Un alfil de Cuello fue nombrado director de los Juegos Parasuramericanos en Valledupar. Y como reveló La Silla Vacía, el año pasado, a dos alcaldías aliadas les dieron dos contratos por 24 mil millones de pesos para obras deportivas.

¿Los Genecco con el Tigre?

Aunque su foco de crítica estuvo dirigido contr el senador Ape Cuello, que le ha hecho el juego al gobierno obteniendo prebendas burocráticas y contractuales, voces en el Cesar insisten en que dirigentes locales del Clan Genecco que tienen en la Gobernación a Elvia Milena Sanjuan, protegida de la mandamás Cielo Génecco estarían apoyando la campaña del Tigre.

Como ha ocurrido en otros escenarios regionales la campaña niega de forma categórica el apoyo de fuerzas políticas de los partidos tradicionales, pero lo cierto es que en el Valle se conoce a voces que contratistas y personas del primer círculo de los Gnecco sí mantienen cercanía con el proyecto y se movieron de manera intensa para asegurar el aforo de el evento de este domingo. Ya que no es fácil llenar una plaza como la Alfonso Lopez con pura opinión, así es que muy posiblemente se hicieron sentir las fuerzas locales.

Asimismo, se ha conocido que a través de cadenas de mensajería y redes, personas vinculadas al entorno de la administración departamental difunden enlaces y formularios de inscripción para reclutar escrutadores, coordinadores y testigos electorales bajo la consigna “Firmes por la Patria”.

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Cantar este apoyo no le conviene a De la Espriella si además se tiene en cuenta que el heredero político de la matrona Cielo Gnecco, su hijo Luis Alberto Monsalvo está detenido por corrupción.

Ante este escenario, De la Espriella tendrá la dura tarea en Valledupar y el Cesar, de enfrentarse sin los pesos pesados de la política local en una región donde el petrismo lleva ventaja y la maquinaría política.

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