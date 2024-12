¿A los gatos les gusta el dulce? Al parecer no y esta es la preocupante razón

Poco se sabe sobre si las mascotas pueden comer dulces o no, pero la respuesta ya la dieron muchos veterinarios y aquí se lo contamos

Quienes tienen gatos saben que estos suelen ser muy curiosos sobre todo cuando de comida se trata. Mientras sus dueños comen tienden a acercarse a oler los platos y se sienten atraídos por alimentos como el pescado, los lácteos y las proteínas en general. No obstante, algunos afirman que también sienten interés por las cosas dulces, lo que es muy extraño porque a caninos y felinos no suele gustarles ese tipo de comida.

Resulta que los gatos no sienten el sabor del dulce, esto se debe a que ellos no tienen la proteína necesaria para notar el sabor dulce. Ya que son animales carnívoros y sus cuerpos están solo diseñados para procesar la carne y no cosas como los carbohidratos. Lo que hace que muchos se pregunten por qué ‘velan’ la comida de sus cuidadores cuando es algo dulce y la repuesta es simple, sin contar que si lo consumen es muy dañino para ellos.

Por qué a los gatos les atrae el dulce si les hace daño

Resulta que cuando prueban algo dulce para ellos es como si estuvieran probando algo parecido a una papa. Y la curiosidad que tienen por estos alimentos se debe a que les atrae la grasa y la textura, no el sabor. También es importante recalcar que no les hace ningún bien. Pues les llegaría a causar problemas como obesidad y diabetes. Así que recuerde que no debe darles ni una probada y por el contrario puede premiarlos con un trozo de pollo.

