- "Asi viví el terremoto que se llevó parte de mi historia de vida": Gustavo Álvarez Gardeazabal

Su casa-finca en las afueras de Tuluá donde ha sido anfitrión de centenares de visitantes fue seriamente afectada tal como lo cuenta con nostalgia el escritor

Nunca pensé que en mi ya larga existencia iba a resultar damnificado con un terremoto como el ayer. He soportado muchos temblores por el área de la cordillera occidental, donde esta situado El Porce. Algunos fueron asustadores y ligeramente dañinos, pero como el de ayer ninguno antes y espero no vuelva a repetirse. Las averías en mis techos, paredes ,ventanales y cielos rasos son mayúsculos

Pero hay dos golpes que me aporrean demasiado. Una de las paredes de la antigua bodega que mi padre construyó cuando cultivaba pepas, cayó sobre una reliquia que he guardado desde 1970,una camioneta LUV en donde hice todas mis campañas por municipios y corregimientos cuando fuí candidato a alcalde y gobernador y que bauticé “la narcochéchere”. El otro golpe lo tuve en el comedor donde he atendido a tantos personajes.

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El cielo raso no solo cayó sobre mesas y asientos sino que los dos armarios donde se guardaba la cristaleria se vinieron abajo y no quedó en qué volver a servir un wiskie. Los gastos de reparación debo cotizarlos para saber si vale la pena remendar o derruir en ambos casos pero a esta edad volver a levantar edificaciones tendría que meditarlo demasiado.

No tuvimos víctimas ni animales ni humanas pero mientras no apuntale techos y paredes no podré dormir tranquilo en esa casa. Pienso más bien en los muchos muertos que hay desde Cali hasta Manizales y recuerdo que alguna vez, recién cuando fui elegido diputado en 1979 hubo un terremoto de grandes proporciones en la misma área y se destruyó el corregimiento de San Pacho en el municipio de Toro.

Seguramente en el Geólogico deben tener memoria del sitio y de la misma fatídica proyección que se repitió a Pereira y Manizales. Pero como ni con la IA sabemos cuando va a suceder un terremoto, aquí no hay otra que gestionar un FOREC como el que nos inventamos en 1999 para reconstruir Armenia y los pueblos del norte del Valle. Y esperar que ya no estemos vivos si vuelve a repetirse una bramadera de esas.

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