2023 será el año en que Colombia prohibió el ´fracking´

2023 pasará a la historia mundial de la lucha contra el cambio climático como el año en que finalmente Colombia prohibió el ‘fracking’. Esta semana el Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que prohíbe el ‘fracking’ y la explotación de algunos yacimientos no convencionales, iniciativa de la ciudadanía desde la Alianza Colombia Libre de ‘Fracking’ con apoyo multipartidista, de los Ministerios de Ambiente y Energía, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el respaldo de 174.134 firmas de la ciudadanía, con la Senadora Esmeralda Hernández como coordinadora ponente. Quedan faltando entonces otros dos debates positivos de la iniciativa en Cámara de Representantes para que pase a firma presidencial y sea Ley de la República. Este proyecto busca prohibir la extracción de hidrocarburos mediante una técnica compleja como el ‘fracking’ y en estructuras geológicas con mayores dificultades para su extracción, cuya explotación significaría graves impactos para el país en términos ambientales y de cambio climático. Por ejemplo, esta ley prohibirá extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales como los hidratos de metano en las cuencas del mar Caribe y el océano Pacífico, cuya explotación contaminaría nuestros mares.

Este proyecto de ley es el resultado de un proceso de sinergias de largo aliento. Empezó en 2011 con la movilización de comunidades en Cundinamarca en contra de la exploración de yacimientos no convencionales en los alrededores del páramo de Chingaza y siguió en 2013 con la primera jornada contra el ‘fracking’ en Colombia con eventos en Cundinamarca, Meta y Boyacá. En 2016, la segunda jornada contra el ‘fracking’ expandió sus actividades al Tolima, Santander y El Cesar. La iniciativa ciudadana diversa y amplia en contra del fracking siguió creciendo y en agosto de 2017 nació la “Alianza Colombia Libre de ‘fracking’”, punto de encuentro de estudiantes, campesinas, pescadores, artistas, médicas, comerciantes, ingenieras, profesores y en general ciudadanía comprometida con la protección del ambiente, la lucha contra el cambio climático y la transición energética justa. Igualmente, estos procesos organizativos en Colombia han tenido la solidaridad y ha aprendido de las iniciativas ciudadanas por la prohibición del ‘fracking’ en México, Argentina y Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, país pionero del ‘fracking’, ya han vivido y documentado científicamente sus impactos y han empezado a prohibirlo en los Estados de Nueva York, Vermont, Maryland, Oregón y Washington.

En agosto de 2018, con impulso desde la Alianza y apoyo multipartidista, se radicó el proyecto de ley para prohibir el ‘fracking’ en el país, que no contó entonces con suficiente apoyo en la Comisión Quinta del Senado y se hundió. No obstante se insistió en esta iniciativa en los periodos legislativos de 2020, 2021 y 2022, lo que fue fortaleciendo el conocimiento y la argumentación sobre el tema a lo largo de múltiples eventos, debates legislativos y conversaciones en la opinión pública. Finalmente este año, con la renovación del Gobierno y el Congreso y el fortalecimiento de la agenda ambiental en el país se dio un ambiente favorable para que el proyecto de ley avance. Aunque la felicidad no es completa, pues dentro de la conciliación del proyecto de ley entre distintos sectores políticos, se sacó la prohibición del gas asociado a mantos de carbón, actividad que incluso puede provocar explosiones en las minas y sirve para abaratar los costos de la extracción de carbón que es una energía fósil contaminante, como lo explica en su comunicado de prensa la Alianza.

Merece la pena recordar un precedente parecido a este debate, guardadas las proporciones. Mediante la Ley 29 de 1992 (Protocolo de Montreal) se prohibieron los gases CFC usados antaño como refrigerantes en las neveras y que estaban destruyendo la capa de ozono que cubre nuestro planeta y nos protege de los rayos del sol UV causantes de cáncer en la piel y cataratas en los ojos. Gracias a esta prohibición se salvó la capa de ozono y se protegió la salud pública. Por supuesto, esto involucró un debate económico y una estrategia de transición para sustituir los gases refrigerantes, también con sus retos.

¿Cuál es el siguiente paso? Sigue el debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y que desde la ciudadanía acompañemos y apoyemos esta iniciativa que de una vez nos avoca a los esfuerzos de la transición energética, que se debe dar en forma garantista y participativa. Lograr llevar el proyecto de ley hasta el debate en Plenaria ya es histórico y felicito a todas las personas en todas las regiones y los sectores de Colombia que han contribuido esfuerzos para lograr este triunfo por la protección del ambiente y de las generaciones por nacer. En el futuro volverán la mirada atrás con beneplácito porque hubo en su momento esfuerzos por priorizar el interés general y a las generaciones futuras, más allá de resultados cortoplacistas carentes de visión de largo plazo y de proyecto de país. Así como hoy agradecemos los esfuerzos que en su momento lograron prohibir los gases CFC salvando la capa de Ozono.

Posdata: Esta semana en la Feria del Libro se lanzó la publicación “Precedentes jurisprudenciales en materia ambiental” de la editorial Legis donde contribuí con un capítulo sobre la jurisprudencia ambiental y las prohibiciones del ‘fracking’ en Francia, España, Holanda y Sudáfrica.