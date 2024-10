⁠En esto anda Ilenia Antonini tras salir de MasterChef; no tiene descanso

Aunque la joven soñaba con ser parte del top 10 del reality, no lo consiguió. Eso sí, no perdió el tiempo y retomó rápidamente con sus múltiples labores

Ya se conocen los 10 finalistas de esta temporada de MasterChef Celebrity y para tristeza de muchos, no está Ilenia Antonini. La joven actriz de tan solo 25 años, soñaba con ser parte de este grupo, y aunque luchó con todas su fuerzas, no lo consiguió. Aún así, la joven hizo una increíble temporada y consiguió ganarse el cariño del público colombiano. Su talento y carisma, le permitieron lograr esto y le permitieron proclamarse como una de las más queridas de esta temporada. Claro que al salir del reality, la joven no se ha quedado quieta y sigue con el ritmo constante de su día a día.

Ilenia Antonini, una joven que no deja de hacer tras salir de MasterChef

Con tan solo 25 años, la actriz es una mujer que nunca se queda quieta y persevera para lograr sus sueños. A pesar de su edad, ya ha conseguido ser parte de varias producciones, como Ana de nadie o Chica vampiro. Sin embargo, la joven es consciente de que debe seguir mejorando y puliendo su arte. Quizás no todos lo sepan pero Ilenia Antonini estudia en las noches actuación en una academia. Aunque a veces sus estudios se pueden cruzar con algunas grabaciones. Pero esto no es lo único que la participante de MasterChef se encuentra realizando.

Ilenia Antonini, una de las brillantes participantes de MasterChef.

Además de su carrera como actriz y sus estudios de actuación, se encuentra realizando una carrera profesional. Pese a que no muchos lo saben, la actriz está estudiando administración de empresas e incluso ya va en octavo semestre. Eso sí, esta carrera la realiza de manera virtual, lo que le facilita mucho el estudiar y poder brillar como actriz en el país. Una joven decidida y que de hecho, ha conseguido crecer en redes sociales, gracias a su participación en MasterChef Celebrity. Por otro lado, Ilenia Antonini habló con Infobae, donde reveló que además de todo esto, también cumple con un trabajo.

Quizás algunos clientes la hayan visto y otros no tengan idea de esto. Es que, cada 15 días, la joven trabaja en un restaurante llamado Deluchi pizza por metro. Aunque atiende, también canta en este lugar, como parte del show que ofrece el establecimiento. De igual forma, tiene un show musical llamado Idilio, el cual alterna con su trabajo como mesera. Una mujer que no para y está en constante crecimiento.

