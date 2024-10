- Este es el nuevo negocio de Elianis Garrido, lejos de Lo sé todo y la televisión; hizo una gran inversión

.Publicidad.

Elianis Garrido se ha convertido en una figura muy reconocida, no solo por su faceta como actriz, sino también por su labor como presentadora. La barranquillera, fue una de las piezas claves de Lo sé todo, donde brilló y descrestó con su trabajo. Sin embargo, la mujer ha ido más allá y ha incursionado en su faceta de empresaria. Aunque quizás no todos lo tengan presente, en este contexto, la mujer ha tenido resultados impresionantes. Para quienes no lo saben aún, la mujer tiene un estudio de baile llamado Dance World by Elianis Garrido. La noticia es que ahora, la mujer ha llevado este negocio a otro nivel.

Elianis Garrido lleva su estudio a una plataforma con increíble inversión

Sin duda alguna, este emprendimiento de la mujer, ha dado sus buenos frutos. Es por esto mismo que ha tomado la decisión de ir un paso más allá y poder expandirlo. Pero no se trata de nuevos estudios en diferentes partes del país, nada de eso. Elianis Garrido ha decidido llevar su idea a una innovadora plataforma virtual. Para poder lograr esto, la expresentadora de Lo sé todo ha tenido que hacer una inversión millonaria. Ahora bien, en esta plataforma, las personas podrán acceder a clases virtuales, por medio de una suscripción.

Elianis Garrido y su equipo de trabajo en Dance World.

Esto mismo les permitirá tener acceso a una catálogo de contenidos de diferentes ritmos musicales. La plataforma fue desarrollada en Estados Unidos y así miles de usuarios podrán acceder a clases de baile únicas. Una decisión que tomó la mujer, debido al gran número de personas del exterior que estaban solicitando sus clases virtuales. Sin duda alguna, Dance World By Elianis Garrido, se ha consolidado como un referente del baile, el mundo fitness y más. Quienes decidan pagar la suscripción, podrán acceder a clases con diferentes niveles de experiencia; estarán disponibles 22 disciplinas o ramas de baile y se podrán ver en los horarios que más le convengan a las personas.

La plataforma para poder ser parte de esta comunidad virtual, ya está disponible para que los curiosos conozcan un poco más. De esta manera, la expresentadora de Lo sé todo, junto a su equipo de trabajo, consiguen llevar su excelente trabajo a todo el mundo. Seguramente, esta nueva plataforma sea un éxito completo y la mujer siga con esa buena racha de empresaria. Si está interesado y quiere darse la oportunidad, podrá hacerlo ingresando al siguiente link o por medio de https://danceworld.life/.

