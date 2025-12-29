Simón Borrero con Rappi sigue invencible como el unicornio más valioso de Latinoamérica  

El invento tecnológico creado hace diez años por de tres colombianos que opera en 9 paises y 250 ciudades de la región fue valorado en USD 5.250 millones

Hace diez años, en el 2015 se estrenó Rappi como un aplicativo de tecnología y logística creada por tres colombianos: Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín. El CEO de todo el sistema es su fundador el caleño Simón Borrero y cerró el año 2025 consolidándose como el unicornio tecnológico más valioso de Latinoamérica con una valoración de USD 5.250 millones.

Le siguen como valiosos unicornios (mas de $ 1 mil millones) las firmas brasileñas QuintoAndar, valorada en USD 5.100 millones, C6 Bank con USD 5.050 millones y Nuvemshop con USD 3.100 millones. El listado de las empresas más destacadas de la región se completa con la argentina Ualá, la brasileña Unico y las mexicanas Kavak y Bitso, en un mercado que ha evolucionado para premiar la eficiencia, los márgenes de crecimiento y la disciplina en el manejo del capital.

En un contexto donde el acceso al capital en Latinoamérica se ha vuelto más costoso y limitado, las startups que logran generar valor real son las que obtienen las valoraciones más sólidas. Bajo la dirección de Simón Borrero, Rappi ha logrado expandir sus operaciones a nueve países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Actualmente, México representa su mercado principal tras recibir inversiones estratégicas de actores como Amazon para garantizar sus entregas de última milla, mientras que en Brasil ha fortalecido su presencia mediante la adquisición de competidores como Box Delivery y Avocado. Cuenta con el respaldo financiero de entidades de la talla de SoftBank Group, Sequoia Capital y T.Rowe Price ha sido fundamental para el sostenimiento de este crecimiento.

Le podría interesar: El matrimonio de Amazon y Rappi que los hace fuertes para competirle a Mercado Libre



En el ecosistema colombiano, además de Rappi, mantienen operaciones empresas como la fintech Ualá, que ofrece cuenta digital sin costos compitiendo con Nequi, Nubank, Lulo Bank, etc.; la plataforma de comercio electrónico Nuvemshop conocida como Tiendanube que permite a las empresas crear y gestionar sus propias tiendas en línea; y la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso que ofrece servicios de intercambio de criptomonedas con monedas locales facilitando remesas.

Otras compañías como Kavak han reajustado su estrategia regional, retirando sus operaciones de Colombia a finales de 2023 para priorizar mercados con mayores niveles de rentabilidad.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.