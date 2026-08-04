¿Qué cambios tendrá Nequi ahora que se separa de Bancolombia y cómo afectarán al usuario?

La billetera digital se convertirá en compañía de financiamiento independiente desde el 1 de septiembre, aunque sus servicios con el banco seguirán intactos

Con más de 27 millones de usuarios en Colombia, Nequi comenzará una nueva etapa a partir del 1 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, la plataforma dejará de ser administrada por Bancolombia y pasará a operar bajo Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, empresa que hace parte del Grupo Cibest.

La transición corresponde a un cambio corporativo que, según informó la entidad, no modificará el funcionamiento cotidiano de la aplicación ni los principales servicios utilizados por los clientes.

Uno de los principales mensajes entregados por la compañía busca despejar las dudas de quienes recibieron la notificación sobre la cesión. La comunicación tiene un carácter exclusivamente informativo y los usuarios no deberán realizar ningún trámite para continuar utilizando la plataforma, pues el proceso se ejecutará de manera automática.

¿Qué cambia en Nequi tras separarse de Bancolombia desde septiembre?

La transformación administrativa tampoco afectará la identificación de las cuentas. El número de Nequi seguirá siendo el mismo número de celular, por lo que no será necesario actualizar datos ante empleadores, empresas o personas que habitualmente realizan transferencias.

De igual forma, quienes reciben el salario a través de la plataforma podrán seguir haciéndolo sin modificaciones. La compañía confirmó que la recepción de nómina continuará funcionando bajo las mismas condiciones, al igual que los pagos, recargas, retiros y demás servicios disponibles dentro de la aplicación.

Las operaciones entre entidades financieras también conservarán su funcionamiento habitual. Los envíos de dinero entre usuarios de Nequi, las transferencias hacia Bancolombia y otros bancos seguirán siendo gratuitas y en tiempo real, sin cambios derivados de la nueva estructura empresarial.

¿Se podrá seguir retirando dinero en Bancolombia?

La entidad indicó que el reglamento de uso vigente continuará aplicándose después del 1 de septiembre. Asimismo, las tarifas de los servicios gratuitos y de aquellos que tienen costo permanecerán iguales, mientras que los clientes podrán seguir consultándolas a través de los canales oficiales.

Otro aspecto que seguirá operando sin modificaciones es el acceso al efectivo. Los usuarios podrán retirar dinero mediante los canales habilitados por Bancolombia, además de continuar enviando y recibiendo plata, pagando con Nequi y utilizando los servicios disponibles en la aplicación.

Finalmente, la compañía recordó que durante el proceso de transición no solicitará claves, códigos de seguridad ni información confidencial. Cualquier novedad relacionada con la separación será comunicada únicamente por los canales oficiales de Nequi, por lo que recomendó verificar el origen de cualquier mensaje recibido para evitar posibles intentos de fraude.

También le puede interesar: Las dos empresas colombianas que le pelean a Apple y Mercado Libre en ventas de tecnología

Anuncios.

Anuncios..