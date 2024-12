Ya suenan candidatos a la presidencia en las elecciones del 2026 en Colombia

Mientras no crezca fuertemente la economía, haya más empleo y se fortalezcan las finanzas, cualquier propuesta de cualquier gobierno no va a funcionar

diciembre 04, 2024

Con las encuestas comienza el juego político de los candidatos a la presidencia en el año 2026 en Colombia; como si con la sola llegada a la presidencia de una persona, bastara para iniciar la transformación de una sociedad excluyente. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo los gobiernos anteriores dejaron al país. La derecha en sus diferentes facciones no ha hecho las reformas que se necesitan y ahora a toda reforma o cambio que propone este gobierno de izquierda se oponen ¿entonces? ¿Cuándo se puede iniciar siquiera un proceso de transformación de la sociedad?

Hay que partir del principio, que una sola persona, así sea el presidente, no puede cambiar a un país.

El candidato a presidente debe estar bien respaldado por un partido, movimiento político ó coalición política viable.

Este partido, movimiento político ó coalición política, debe tener una buena ascendencia entre las clases populares.

Debe contar con una buena cantidad de Congresistas y también a nivel regional de gobernadores y alcaldes.

No debe pertenecer a ningún partido de la derecha radical, que es la que se opone a todo cambio de fondo, solo le interesa que las cosas sigan como están.

Puede pertenecer a la centro- izquierda, que no sea tan radical en sus propuestas y esté dispuesta a concertar, a polemizar menos y ejecutar más sus políticas de gobierno.

Puede pertenecer a una coalición de centro, pero que no pase como las elecciones anteriores, que prevalecieron los egos personales por encima del beneficio para el país.

Este candidato y su partido, movimiento ó coalición política, debe tener participación en la política del país durante todo el tiempo y no solo salir a hacer campaña faltando algún tiempo para las elecciones de presidente, Congreso o de mandatarios regionales.

Por supuesto el partido ó el movimiento ó la coalición política que aspire a llegar a la presidencia, cumpliendo los anteriores requisitos, debe tener un buen programa de gobierno, pero éste debe ser viable de realizar y de cumplir, no como lo de siempre, que luce muy bien, pero es imposible de realizar ó de cumplir ó está solo hecho para atraer votantes.

El programa además debe incluir la solución a la casi impunidad de los delitos de corrupción. Los corruptos se roban una buena parte del presupuesto de la nación y las penas que reciben son irrisorias y ridículas comparadas con el gran daño social que causan

Entonces las personas teniendo en cuenta estos requerimientos, pueden analizar más racionalmente y no emocionalmente, candidato por candidato, de los que más suenan en las encuestas y ver si cumplen estos requisitos. Finalmente hay que decir que mientras que en nuestro país no se desarrolle el capitalismo, crezca fuertemente la economía, haya más empleo y así se puedan fortalecer las finanzas, cualquier propuesta de cualquier gobierno, por buena que sea, si no es viable financieramente, no va a funcionar.