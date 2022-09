Marcha contra Petro: manifestar su deseo de acabar con la izquierda e insultar a la población afro

Por: Manuel Enrique Estevez |

septiembre 29, 2022

Que yo recuerde el último paro que le hizo la derecha a un gobierno en Colombia fue en mayo de 1957 lo que originó la caída del mejor presidente que ha tenido el país y me refiero al General Gustavo Rojas Pinilla, quien casi por obligación y ante la ausencia de Gobierno y con el apoyo del liberalismo de la época sustituyó abruptamente a Laureano Gómez.

La historia hoy nos enlaza, pues el actual presidente Gustavo Petro elegido con todas las de la ley y quien lleva apenas escasos cuarenta y cinco días en el cargo es hijo del M-19, movimiento creado a raíz del fraude que en 1970 se le hizo al General Rojas Pinilla historia poco conocida por las nuevas generaciones.

Desde el año 1957, es decir hace sesenta y cinco años, la derecha de manera ininterrumpida ha manejado este país entonces el estado de cosas de la sociedad y sus progresos y muchas desigualdades en todos los campos no se le pueden achacar a quien más sino a ellos los que se han renovado de nombres y nuevos partidos pero el fin ha sido el mismo que no es otro su fin sino perpetuarse en el poder para seguir llenando sus bolsillos legalmente con el dinero de todos.

Hoy al aparecer en la escena nacional, el presidente Petro quien ganó la primera magistratura que comenzó a desarrollar su programa de gobierno prometido entonces la derecha al tratar de torpedear su andar y contrario a lo ocurrido en 1957 cuando las huelgas empresariales comenzaron cuatro años después de ejercer su presidencia Gurropin ( Rojas Pinilla ) a Gustavo Petro no le dan plazo sino de cuarenta y cinco días.

La oposición “ inteligente “ que pregona la derecha, se quiere apalancar criticando a todos y a cada uno de los funcionarios recientemente nombrados desde el uso de sus vestimentas hasta los más mínimos errores de sintaxis pero no con contundentes motivos contra funcionarios que apenas están tomando posesión de sus cargos.

Por fortuna para el país habilidosamente el señor presidente ha nombrado en la mayoría de carteras ministeriales a personajes de reconocida valía a nivel nacional e internacional y quienes en el pasado han servido en varios gobiernos con gran notoriedad.

Era de esperarse que los cambios que ya se están socializando no le gustarán a esa Colombia excluyente, racista, billonaria y que está convencida que ellos son los dueños del Estado y que Dios en su eterna sabiduría los destino solo a ellos para el manejo también eterno del Estado y del Gobierno.

Se equivocan al decir que con el 47 % de los votos obtenidos en las pasadas elecciones, medio país votó por ellos en cabeza del Ing. Hernández y que el otro medio país o sea el 53 % lo hizo por Petro.

Me permito recordar que en Colombia hay 51 millones de habitantes y la mitad de esa cifra no son 10 millones que escasamente son el 20 % de la población total, entonces que no se ufanen que medio país está con ellos.

Una de las labores que el presidente ha emprendido con total éxito es ir a buscar a esos casi 30 millones de habitantes que no votaron hasta sus regiones donde ha sido recibido con cariño, el que no se había visto antes con ningún Presidente en ejercicio.

Un Presidente con todos sus cinco sentidos funcionando se le metería a elevar los precios de los combustibles, sacar del camino a los intocables generales del Ejercito y la Policía o a hablar como lo ha hecho ante los organismos internacionales como ha pasado en estos cortos 45 días si ello no fuera necesario.

Se encontró como se preveía un país descuadernado y quebrado, un Estado totalmente copado por la corrupción y el amiguismo donde hasta el hermano y la señora madre del anterior Presidente se ven metidos en sospechosas investigaciones y escándalos.

Sin temor a equivocarme puedo afirmar que si las elecciones se repitieran hoy el porcentaje de aceptación del doctor Petro sería no del 53 % sino de más del 60 %.

No podríamos calificar que este gobierno será mejor que el del otro Gustavo pues en 45 días no se puede decir nada, pero como dicen las tías: “ desde el desayuno vamos viendo cómo será el almuerzo “ y este no será el último paro que organizará la derecha con sus medios de comunicación.

Habrán rumores de noticias falsas incluso de supuestos golpes de Estado por fortuna las redes sociales hoy existen y nos informan de lo que sucede a cada minuto.

Quiera el Universo que salgan a protestar y que lo hagan no influenciados por mentiras y chismes de corrillo sino con argumentos como inteligentes que dicen ser.