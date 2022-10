.Publicidad.

En las últimas semanas, a través de redes sociales, la llamada “Mesa nacional por la libertad” que es una alianza entre líderes universitarios y gremiales de diversas regiones del país contra las reformas que propone Gustavo Petro, convocaron una marcha este sábado 22 de octubre contra el gobierno. El resultado en ciudades como Medellín fue multitudinario.

Uno de los líderes de las marchas y del movimiento opositor, Andrés Rodríguez, ingeniero mecánico de la EAFIT, le dijo a El Tiempo que las razones por las que se salía a la calle para que “se retiren todas las reformas y que ni siquiera sean discutidas porque el Congreso se volvió nuestro enemigo y ahora resulta que nos toca acomodarnos a todo lo que ellos quieran".

Las fotos de las calles de Medellín atestadas de gente no son un buen augurio para un gobierno que empieza a perder, a menos de 90 días de su posesión, 10 puntos de la popularidad con la que arrancó según la encuesta de Invamer. Además, la fuerte devaluación que viene sufriendo el peso, con un dólar cerca de los $5.000, la recesión galopando y propuestas tan enrevesadas como la Paz Total, que implicaría mesas de diálogo para micro-procesos de paz, desalienta a una población que ya no tiene paciencia y por eso marchan contra Petro.

Medellín no fue la única ciudad que llenó sus calles en la marcha contra Petro y algunas de sus políticas. Acá están las imágenes de ciudades como Bucaramanga que también presentó un marco impresionante o Cali. En las próximas semanas la Mesa Nacional por la libertad anunciará nuevas movilizaciones.

Bucaramanga marca en contra del gobierno de Petro. Con las reformas que propone el destino final de Colombia será la miseria pic.twitter.com/NWek2U5pzx — EVERSTRONG (@everstrongever) October 22, 2022

Cali a estas horas grita ¡No más Petro!

¡No más Ospina! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/HseXTnrBCQ — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) October 22, 2022

Las marchas se han caracterizado por ser pacíficas y por no tener líderes visibles políticos. La sombra de Uribe o del Centro Democrático no se nota en lo que, al parecer, es una movilización espontánea de gente que no va a estar de acuerdo con las políticas de Petro.

