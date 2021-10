¿Ya nadie ve Sábados Felices? La nueva estrategia de Caracol para no hundir su fin de semana

Ante la baja audiencia del programa de humor, el canal no tuvo más remedio que alargar su parrilla unos días más

Además de ser una leyenda en la televisión colombiana, Sábados Felices no sale de su mala racha y ahora se caracteriza por los bajos índices de audiencia que presenta. Hace ya un mes Colombia conoció el rating más bajo en la historia del programa siendo superado por su rival RCN. El mismo Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, y otros comediantes ya han denunciado la mala gestión de Caracol y piden salvar el programa.

Lo peor no es la paliza que le daba MasterChef a Sábados Felices, sino que no parecía haber ninguna reacción por parte de Caracol para darle pelea a RCN. Intentaron sin éxito innovar con Bingos Felices regalándole plata a sus televidentes, pero todos esos esfuerzos fueron en vano. Este fin de semana, el mismo canal demostró que aún tiene un as bajo la manga: según ellos “la franja de entretenimiento más grande de la televisión colombiana”.

Durante tres horas, después de las noticias de las 7 de la noche, el canal mostró su franja S30, además de no quitar de su parrilla el programa de humor; decidieron darle una oportunidad a Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola durante los fines de semana. Por más de una hora, los televidentes vieron un nuevo capítulo de Yo Me Llamo.

Nada mal para un canal que reconoce el éxito de su programa insignia y utiliza sus más de 16 puntos de audiencia el fin de semana.

