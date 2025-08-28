Los 4 lanzamientos de HBO Max, imperdibles para disfrutar el fin de semana: comedia, terror y más

¿Cansado de ver lo mismo de siempre en televisión o en las plataformas de streaming? HBO Max lo sabe, por eso agosto llegó con una dosis de estrenos que buscan atrapar a todo tipo de espectadores. Historias cargadas de acción, suspenso, comedia y hasta animación experimental hacen parte del menú con el que la plataforma quiere convertirse en la mejor excusa para un maratón casero. Le contamos cuáles son los nuevos lanzamientos de HBO Max, seguro le llamarán la atención.

Estos son los 4 lanzamientos de HBO Max para maratonear el fin de semana

Una de las cartas más fuertes es el regreso de Peacemaker, la serie protagonizada por John Cena que conquistó a miles en su primera temporada. Ahora vuelve con ocho episodios cargados de humor negro y drama, de los cuales tres llevan la firma de James Gunn, su creador y director. La dinámica promete superar lo ya visto, consolidando al antihéroe como uno de los personajes más irreverentes del catálogo de DC en televisión.

Pero HBO Max también se atrevió a apostar por la tensión psicológica. La secta es una de las producciones más esperadas: un thriller en el que un psicólogo estadounidense se adentra en las sombras de un culto local vinculado a hechos inquietantes. Basada en la novela Tokyo de Nicholas Hogg, la serie tiene como protagonistas a Eric Bana, Sadie Sink y Sylvia Hokes, un trío que garantiza intensidad y paranoia en cada episodio.

Para quienes prefieren el terror más puro, la plataforma lanzó Háblame, la cinta que ha dado de qué hablar en el género por su premisa escalofriante: un grupo de amigos descubre que puede invocar espíritus a través de una mano embalsamada. Lo que inicia como un experimento adolescente se convierte en una pesadilla llena de giros inesperados. Sophie Wilde y Joe Bird lideran el reparto de una película que promete dejar a más de uno con la piel erizada.

La lista de estrenos cierra con una propuesta arriesgada y diferente: Mujeres con hombres, una animación latinoamericana hecha con la técnica de stop motion. Con estética ochentera y un humor absurdo, la historia se adentra en temas como la ambición femenina y el rol de los conejillos de indias en una crítica social tan punzante como hilarante.

Con esta variedad de propuestas, HBO Max reafirma su estrategia: tener algo para todos los gustos. Desde la acción irreverente de un antihéroe hasta el terror sobrenatural y la animación experimental, la plataforma quiere asegurarse de que, este fin de semana, no haya excusas para no quedarse en casa maratoneando.

