Así fue como un pequeño hotel de Bogotá desbancó a las grandes cadenas y se convirtió en el número 1

Una charla dirigida por Adriano Pinto, gerente del Hotel Cabrera Imperial, fue suficiente para encender una chispa en el equipo de trabajo. Hasta hace un año, este lugar, operado por Key 33, no lograba entrar ni siquiera en el top 10 de los alojamientos recomendados en la famosa plataforma TripAdvisor. Competir con gigantes como Marriott, Hilton o Four Seasons parecía un reto imposible. Sin embargo, el gerente y su equipo decidieron transformar esa desventaja en motivación para llevar a este hotel de Bogotá a brillar.

La meta era clara: cambiar la mentalidad para alcanzar grandes cosas. El proceso comenzó en el primer punto de contacto con los visitantes: la recepción. Allí, cada cliente empezó a llevarse una impresión distinta, cálida y cercana. El cambio se extendió a la cocina, donde meseros, bartenders y chefs entendieron que más allá de servir platos, debían ofrecer experiencias memorables.}

Las habitaciones también se convirtieron en protagonistas. Espacios limpios, impecables y acogedores fueron el reflejo del esfuerzo por elevar cada detalle. En paralelo, la administración y todas las áreas de servicio se enfocaron en pulir procesos para hacer más sencilla y placentera la estadía de los huéspedes. Todo ese trabajo en conjunto pronto comenzó a dar resultados tangibles.

El esfuerzo de más de una década encontró recompensa: el Hotel Cabrera Imperial fue reconocido como el número uno en Bogotá dentro de TripAdvisor. Un logro que refleja no solo la transformación interna, sino la confianza ganada entre los viajeros que, con cada reseña positiva, empujaron a este hotel a la cima.

Durante 11 años, Cabrera Imperial ha estado en constante transformación, siempre con la mira puesta en la excelencia. Su ubicación privilegiada, en una de las zonas más exclusivas de la capital, también le ha permitido atraer a turistas que buscan comodidad y a viajeros de negocios que necesitan un lugar estratégico y confiable.

Pero el reconocimiento no se queda en las vitrinas. Como muestra de gratitud hacia quienes han confiado en ellos, el hotel ha sellado alianzas con centros comerciales como El Retiro y Andino, donde los huéspedes reciben descuentos en más de 25 tiendas. Una forma de compartir el triunfo y demostrar que este logro no es solo del hotel, sino también de la ciudad que lo acoge.

Más allá del reconocimiento internacional, lo que realmente hace especial al Hotel Cabrera Imperial es su capacidad de combinar lujo y cercanía en un solo lugar. Con apenas 39 suites, cada una de ellas elegantemente decorada y equipada con cocina, este hotel se convierte en una opción ideal tanto para quienes planean largas estancias como para los viajeros que buscan privacidad y comodidad en la capital.

El confort no se queda en las habitaciones. El hotel cuenta con un spa íntimo y acogedor, donde los huéspedes pueden desconectarse de la rutina; un restaurante que refleja la apuesta por la alta gastronomía y un gimnasio con vista a los cerros orientales, perfecto para quienes no quieren dejar de lado el bienestar físico durante su estadía.

Ubicado en la Cl. 83 #09-64, en pleno corazón de una de las zonas más exclusivas de Bogotá, Cabrera Imperial ofrece la posibilidad de vivir una experiencia completa: descanso, gastronomía, bienestar y acceso a los principales atractivos de la ciudad.

No hay mejor manera de entender por qué este hotel alcanzó el primer lugar en TripAdvisor que visitarlo y dejarse sorprender por el servicio, la atención personalizada y el ambiente que lo distingue. Cada detalle habla de un esfuerzo colectivo que hoy convierte al Cabrera Imperial en un referente de hospitalidad en Colombia.

