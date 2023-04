¿Y San Andrés y Providencia? Las tareas pendientes por resolver

Por: Walter Zambrano Montoya |

abril 28, 2023

He viajado varias veces a San Andrés. La primera vez lo hice con una aerolínea que ya no existe, hace unos 30 años y voy a sanancho regularmente. La verdad en todo ese periodo es poco lo que ha cambiado o evolucionado. Empezando por el pago de "los derechos de entrada" a la isla, pues como colombiano no me cabe en la cabeza que debamos pagar este peaje si vamos es a ir a gastar un billete allá en turismo. Bueno, paguemos pues una tarjeta que se debe comprar en el aeropuerto de origen y por adelantado: si se te pierde o cometes un error llenándola, perdiste el año. No tengo claro en qué se gasta esa plata en beneficio de la Isla

A San Andrés le hace falta una reingeniería. Empezando por cambiar el chip a muchos raizales que ven en nosotros los del interior, los "cachacos" como bichos raros. Seres de otro mundo que vamos a invadir sus tierras. Allá íbamos a comprar dizque más barato las cositas para traer a casa, pero con tanto San Andresito en las ciudades, es mejor comprar en el centro de Cali que allá.

El bajo costo se tradujo en tiquetes que por ambos trayectos, ida y vuelta, rondaban los $700 mil pesitos desde Cali. Y mucha gente pudo montar por primera vez en avión y conocer el mar de los siete colores. Sin embargo, a partir de enero de 2023, cambiaron algunas cosas como el incremento al IVA, por Ley, a los tiquetes aéreos y allí el asunto se complicó. Mientras el Ministerio de Hacienda dice que no le baja al IVA, el de Turismo ruega a la Providencia para que se haga el "milagrito". Sencillo: si no hay aviones y vuelos pues no hay turistas. Y si no hay turistas, San Andrés queda en la inopia. El amigo Tulio dijo sabiamente que uno no se quiebra por vender más barato sino por vender poco. Y poco es los que puede vender San Andrés y Providencia sin turistas.