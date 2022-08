Y qué pitos tocaba la DEA en la conspiración contra los acuerdos de La Habana

No es claro en la investigación de la Comisión por qué la DEA apoya el entramado contra Santrich, cuando no se involucra en macroprocesos políticos internacionales

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar |

agosto 24, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Abiertamente, se ha sabido en la opinión pública de la animadversión del exfiscal Néstor Humberto Martínez sobre los Acuerdos de La Habana, toda vez que era respaldado por sectores de ultraderecha y principalmente por la bancada de Gobierno en ese entonces en cabeza del subpresidente Iván Duque Márquez y de su padrino el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Siendo precisos, esta conspiración judicial, la cual fue orquestada desde los sectores ya mencionados y avalada por el mismo Martínez, se dio con propósito de "hacer trizas la paz", devolver a las mismas FARC a retomar las armas, para así darle mas empuje político al recién empezado mandato del subpresidente Duque y todo el partido de Gobierno y sus aliados.

Es decir, buscó dar reversazo a todo el proceso político que se había iniciado con la firma de los acuerdos en el Teatro Colón, pese a que los resultados legitimos del plebicito dieron ganador al NO a tales acuerdos. Claro que hay quienes dudamos de dicho resultado, dado que en la campaña del NO se había encontrado un entramado publicitario de DESINFORMACIÓN desde las redes sociales trabajando para tal campaña, sumado esto al uso por parte de campañas políticas del país de los servicios de Cambridge Analytica, algo de lo cual pronto dedicaré otra nota ciudadana.

En tal caso, se consta de que siempre existió una campaña poderosa orientada al saboteo y rompimiento de los acuerdos de La Habana y en lo cual resultara un fracaso monumentalmente parcial para la fuerza politica de gobierno en aquel entonces, dado que muchos nunca le comimos entero de las mentiras del entonces fiscal Martínez, toda vez que su nombre sonaba en todas las pesquisas hechas en el escándalo Odebrech caso Colombia, ademas de que a lo largo del tiempo este entramado judicial se cayera por cuenta de las denuncias que el entonces senador Gustavo Petro y su bancada de oposición hicieran en el congreso y las pruebas de audio que ellos presentasen en el congreso, en donde se deja claro que el caso de Santrich fue un montaje de pies a cabeza.

No obstante, algo que no parece estar claro en la investigación de la Comisión de la Verdad, publicada recientemente por la Revista Cambio, tema central de este articulo, es la razón de por qué la DEA decide apoyar este entramado contra Santrich, siendo que dicho Departamento no se involucra en macroprocesos políticos internacionales, tal como lo ha hecho la misma CIA por décadas, a lo cual algunos nos preguntamos: ¿Y qué pitos tocaba la DEA en la conspiración contra los Acuerdos de La Habana?

Al respecto, se puede deducir que hubo un interés de mandos medios y/o altos de la DEA en apoyar la conspiración con propósito de mantener los negocios turbios del crimen organizado en el continente y fuerzas oscuras de nivel transnacional, toda vez que buscan aniquilar enemigos históricos potencialmente peligrosos dentro de los intereses ya mencionados.

1. Sobre el interés de la DEA con el crimen organizado, a dicha organización federal le ha convenido por años mantener vivo al enemigo que le da razón a su existencia dado que:

a. Es una de las agencias con mayor presupuesto en los Estados Unidos, al lado de la CIA, la NSA el FBI y el servicio secreto, ademas de ser cabeza en la guerra contra las drogas, ya que esta misma ha sido benefica para el gigante del norte, en lo que refiere al comercio de armas y tecnología de punta, introducción de fuerzas militares gringas en territorios soberanos, contratación de empresas de mercenarios.

b. Y principalmente, el comercio de drogas en territorio norteamericano, en cual ha dejado millonarias ganancias tanto para los barones del crimen organizado como para los mismos gobiernos y los propios funcionarios de la agencia en cuestión en lo que refiere a enormes comisiones que estos reciben, ya sea por sacar competencia indeseada en el negocio o para efectos de oligopolizar el mercado y los medios de produccion mismos.

2. Sobre la guerra contra enemigos potenciales históricos para la DEA, me dentro a renombrar algunos hechos historicos recientes a modo de contexto, para entender mas a fondo el interes de la DEA por sabotear los Acuerdos de La Habana.

a. Después de la perdida del complejo marihuanero "Rancho el Bufalo" en 1984 (el mismo año en el que desbaratan Tranquilandia), propiedad de los jefes del antiguo Cartél de Guadalajara entre los que destaca en este caso, el ex capo Rafael Caro Quintero (antiguo jefe de los actuales cabecillas del cartel de Sinaloa), se inicia un sangriento ajuste de cuentas que terminó con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y su piloto Afredo Zabala Avelar. El nombre de este agente federal resalta en este caso por ser quien desbarató la operación del Rancho Bufalo, tras lo cual fue secuestrado, torturado y asesinado junto a su piloto ya mencionado, tras lo cual la misma DEA en conjunción con el Departamento de Justicia de EE.UU emprenden una caceria tanto policial como juridica,que ha durado por mas de tres decadas en donde se ha buscado su extradición a fin de hacerle pagar la muerte de su mejor agente.

b. En años recientes, se ha sabido que el asesinato de Camarena y de su piloto habría sido fraguado por la CIA, dado que dicho agente habría descubierto la operación secreta de trafico de cocaina, crack y armas que mantenia esta agencia con Caro Quintero, Matta Ballesteros y el Cartel de Medellín, teniendo la complacencia de mandos de la DEA, en la financiación de la contra nicaragüense.

Posiblemente, la cacería contra Caro Quintero también puede deberse a que debe tener aun información valiosa que comprometa lo que el difunto Gary Webb llamaria la "Alianza Oscura" , la cual podría estar aún vigente y cuyas conexiones han sido reveladas recientemente por su discípulo colombiano Daniel Mendoza, para lo cual deciden apoyar el plan de entrampamiento contra Santrich, ligándolo con Caro Quintero, y así lograr lo que en Colombia llamamos "Moñona": Por un lado, presuntamente, seguir propagando su malograda y beneficiosa guerra contra las drogas para el gobierno de Estados Unidos realizando el conflicto armado en Colombia y por otro lado buscar una venganza historica contra alguien que acabó con el mejor hombre de la DEA, para así demostrar de que para ellos no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se cobre, aunque suene esto algo ridículo por parte de la misma DEA, ya que resulta tonto pensar en cobrar venganza contra un hombre acabado, cuando los demás responsables por la muerte de Camarena estaban en su mismo bando, y hoy en día se encuentran aún gozando de libertad.

De manera aclarativa, menciono por mi parte que mi conclusión de que el caso Santrich fue una farsa total, la baso no solo en el hecho de la meta del partido de Gobierno Centro Democrático por acabar los Acuerdos de La Habana desde todos los aspectos legales e institucionales, sino ademas de la ridiculez de relacionar a Santrich con un narcotraficante prácticamente acabado como Rafael Caro Quintero, siendo que este habia perdido su poder tras su arresto y encarcelación en abril de 1985 en Costa Rica, hacia donde se asiló prácticamente después de saberse de la muerte del agente Camarena y del escándalo que trajo dicho asesinato.

Por ello, a modo de conclusión, considero que la DEA tiene mucha cuota de culpa en este caso, al igual que muchos peces gordos de ambos gobiernos, tanto colombiano, como estadounidense. Solo espero, no convertirme en un objetivo militar por esta tesis que publico en Las Dos Orillas, a quienes les doy mis mas sinceros agradecimientos por permitir dar espacio al arte y al pensamiento critico de quienes ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión como derecho constitucional fundamental.

Coletilla 1: En medio de la polémica generada por la cuestionada elección de Carlos Rodríguez Becerra como nuevo Contralor General, el periodista e investigador Daniel Coronell lanza otra nueva advertencia del peligro de elegir como magistrado del Concejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, otro de los "buenos muchachos de Álvaro Uribe" y posible ficha vital que puede tener la "nueva oposición política" en cabeza de Maria Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Polo Polo, este ultimo uno de los mas beneficiados en la consolidación de Prada en la magistradura del CNE, siendo quien mas tiene riesgos de perder su curul, e incluso de tener en su contra un proceso judicial, si las demandas a su curul por no representatividad, doble militancia y fraude lleguen a prosperar. Un alivio para la democracia si se hace justicia,ya que con Duque en el poder, pudimos ver que los delfines políticos sin capacidad intelectual con el poder en sus manos son mas peligrosos que un dictador como Hitler o Trujillo gobernando un milenio entero una nación.

Coletilla 2: Ante los recientes de escándalos de extravío, desvió y sobrecostos de recursos públicos en los casos de "Centros Poblados", "OCAD", "ICBF"y "Providencia", jurídicamente hablando se debería analizar y contemplar seriamente la posibilidad de que se procese penalmente a Iván Duque Márquez, siendo que como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa es responsable por los desvíos de estos recursos, Recursos de los colombianos, sea por omisió o incluso por acción misma. Resulta indignate, el hecho de que un personaje como Duque esté haciendo una pasantía en un laboratorio de ideas en Washington D.C trabajando sobre desplazamiento y democracia, y no en Bogotá preparándose para enfrentar cargos judiciales, que comprendería desde los títulos 1, 2 y 3 del código Penal Colombiano hasta lo establecido en el Derecho Público Internacional, Derecho Público de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los cuales podría tener prontamente en su contra y donde nadie lo salvaría (ni siquiera su propio jefe o sus amigos de parranda de la Sergio), si se da el caso.