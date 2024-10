El artista urbano que brilla con letras profundas y se presentará en popular sala de conciertos bogotana

.Publicidad.

En Argentina, a este famoso rapero lo conocen por haber sido el ganador de un popular concurso de hip hop llamado El Quinto Escalón y porque cuando se lanzó como solista sonó por todas partes con su canción "Canguro", que tenía frases como: "No me hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas; que sin oportunidades esta m... no funciona". Pero el concierto de Wos en Bogotá no sólo estará cargado de rap conciencia, sino de canciones de amor, desamor y otras con una fuerte cuota existencialista.

"Arrancámelo", "Alma Dinamita" o "Cambiando la piel", donde participa la famosa artista urbana argentina Nicky Nicole, quien hace pocos meses también pasó por Colombia, son algunas de las canciones donde puede percibirse el costado más sentimental del artista que le también le ha representado varios millones de reproducciones en plataformas virtuales.

Además, Wos ya había venido a Bogotá, fue uno de los artistas principales del Festival Estéreo Picnic 2023, donde también participó del show de Residente cantando la canción que ambos grabaron para el disco del puertorriqueño: "Problema cabrón".

Wos vuelve al país en el marco de gira Descartable, en la que presentará canciones de su nuevo disco que lleva el mismo nombre, en el que participan Gustavo Santaolalla, Natalia Lafourcade y un ícono del rock argentino conocido como el Indio Solari.

El show inicialmente se programó en el Chamorro City Hall, pero ahora se realizará en el teatro Royal Center, un punto más céntrico para reunir a los fanáticos bogotanos del artista. Las entradas que están disponibles en ETicket y próximas a agotarse, pueden conseguirse con servicio de la empresa vendedora a partir de $235.000.

