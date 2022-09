Wadith Manzur le propone a Petro congelar las tarifas de energía en la costa

Por: Laura Benítez |

septiembre 14, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En medio de la cumbre del bloque Caribe, celebrada en la ciudad de cartagena, que contaba con la presencia de los congresistas de la región y el presidente de la República, Gustavo Petro, el representante a la cámara por el departamento de Córdoba, Wadith Manzur, le propuso al mandatario nacional, derogar el decreto que permite cobrar vía tarifa las pérdidas no técnicas de los operadores de energía en el Caribe Colombiano.

“Esta facultad la tiene el presidente, fueron dadas por el Congreso anterior en el artículo 290 parágrafo tercero del Plan de Desarrollo que está vigente hasta el 2023, esperamos que el presidente lo analice con su grupo de expertos y se pueda adoptar una determinación”, dijo el congresista cordobés.

Según Manzur, el presidente de la República, podría, sí lo considera conveniente, adoptar las facultades de la CREG para que en el nuevo marco tarifario del Caribe derogue el decreto que permite cobrar vía tarifa las pérdidas no técnicas de los operadores.

Eliminando este decreto la tarifa de energía en el Caribe deberá disminuir de forma sustancial, pues hoy el 30% de la tarifa está conformada por las pérdidas no técnicas, es decir, la energía que dejan de cobrar en sectores y zonas subnormales.

“A nosotros todavía no nos están cobrando inversiones, las van a empezar a cobrar a partir de octubre, porque el marco tarifario fue claro al indicar que no se pueden cobrar inversiones que no estén en funcionamiento, no nos han cobrado un solo peso de eso, lo que están cobrando son las pérdidas no técnicas, lo cual es un absurdo”, cuestionó el congresista conservador.