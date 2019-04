Volvió a Bogotá el tradicional asado hereje

Durante siglos, la herejía —es decir, el rechazo a una doctrina o idea que debe seguirse con fe divina y respeto a la autoridad o la tradición— tuvo en muchos casos como consecuencia la pena de muerte. La herejía junto al cisma y la apostasía aún son considerados delitos graves por la Iglesia católica, que tienen como consecuencia la excomunión.

En la actualidad, nadie se entera cuando es excomulgado a no ser de que haya solicitado directamente su excomunión mediante un acto de apostasía voluntario. La excomunión ya no tiene efectos penales o civiles y en nuestros días solo es un símbolo de épocas oscuras que podrían llegarse a repetir si los Estados no garantizan la laicidad por la que tanto luchamos los promotores del laicismo. Prueba de eso es la reciente noticia de que en el reino de Brunei, un Estado carente de laicidad, serían lapidados los musulmanes homosexuales o adúlteros, un acto criminal que aunque parezca difícil de creer, y a juzgar por los comentarios que los usuarios de Facebook ponen en las noticias sobre el tema, cuenta con la aprobación de un nutrido porcentaje de personas que irónicamente también serían candidatas para la pena de muerte en una teocracia islámica.

Gracias al Estado laico hoy podemos ser herejes sin ser excomulgados. La excomunión tenemos que pedirla a la iglesia mediante un acto de apostasía y en muchos casos ponen trabas burocráticas para algo que siglos atrás hacia doblegar a los reyes y llevaba a la hoguera a los librepensadores. La excomunión —que en el año 1077 puso de rodillas al emperador Enrique IV— hoy es deseada por muchos librepensadores que no quieren figurar más en los registros de bautizados de la iglesia.

El evento realizado por el colectivo Comunidad Secular busca reivindicar el derecho a la libertad de pensamiento y pretende que ateos, agnósticos, escépticos, humanistas seculares y librepensadores en general se enteren de que no están solos. Además, busca que la sociedad en general note que existen personas que viven sin estar atadas a dogmas religiosos o temores transmitidos de generación en generación como la idea del “pecado” que genera sentimientos de culpa tan fuertes que llevan a las personas a realizar acciones como entregar el dinero arduamente conseguido a un pastor evangélico o hacer fila en un confesionario católico para hablar de intimidades personales ante un sacerdote, o acciones más peligrosas para la salud como dejar de comer durante determinados periodos de tiempo o subir a determinados sitios sin el adecuado estado físico. Así mismo, no podemos olvidar el riesgo para la laicidad estatal que genera la existencia de personas que en una democracia pueden ser condicionadas a votar a favor de personas que ofrecen representar intereses religiosos en cargos de elección popular poniendo en peligro las libertades individuales de todos.

