El exclusivo celular de Vivo que sorprende con su cámara y gran rendimiento: este es su precio

"Retratos más pro" es como Vivo define una de sus últimas apuestas en Colombia: el Vivo V40. Este dispositivo, que salió al mercado en junio de 2024, es un gama media-alta que promete un plus en su apartado de cámara gracias a la alianza con la gigante de los lentes ZEISS, además de tener especificaciones muy interesantes en cuanto al rendimiento. En Las Dos Orillas se tuvo la oportunidad de probar el celular y estos son algunos de sus puntos más fuertes.

Celular Vivo V40

Vivo V40: un celular para todo tipo de uso

Uno de los puntos más fuertes del Vivo V40 está en su apartado de rendimiento. El procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 trabaja de la mano con la memoria RAM de 12 GB, expandible a 24 GB, y ofrece una fluidez sostenida que no se pierde, incluso, cuando hay muchas aplicaciones abiertas. Desde el uso básico para redes sociales y estar en contacto, hasta para tareas de edición de video o fotografía, el celular no sufre retrasos o problemas parecidos.

Eso también genera que el sobrecalentamiento, característico de algunos dispositivos cuando están operando al 100 %, sea nulo, lo que da un plus de seguridad. Por ejemplo, en el apartado de juegos, ofrece el máximo rendimiento sin necesidad de tener recursos reducidos en algunos de gran calidad de gráficos como Call Of Duty, Asphalt 9 o Final Fantasy IX, y se puede disfrutar sin sentir que el dispositivo se va a estallar en las manos.

Finalmente, su batería es de aquellas que no van a abandonar al usuario en el momento menos indicado. Tiene una capacidad de 5500 mAh y se carga, en promedio, en menos de 1 hora. Dependiendo del uso puede durar, fácilmente, 2 días y medio, y no tiene ese vicio extraño de reducir su porcentaje aun cuando el teléfono no está siendo utilizado, algo que sucede recurrentemente con algunos dispositivos Android. Cuenta con un almacenamiento de 512 GB.

La cámara: bien el fotografía, con una deuda en video

Además del rendimiento, sí hay algo que destacar del Vivo V40 es su cámara, teniendo un dúo de 50 MP en su parte trasera, y otra de 50 MP en su parte delantera. Las que más ofrecen calidad son las principales, teniendo un lente ZEISS que captura hasta los detalles más mínimos si de fotografías se trata. La propia aplicación tiene modos preinstalados, que pueden funcionar dependiendo del entorno o el objetivo de la fotografía y ayudan a sacar el mejor provecho.

Fotografía realizada con el Vivo V40 en el modo "Comida".

Así mismo, su flash en forma de aro de luz ofrece un plus que no muchos celulares tienen: la posibilidad de graduar el tono de la luz. El dispositivo tiene tonos fríos y cálidos, tanto en el flash trasero y delantero, y puede sugerir dichos tonos dependiendo del entorno. Aun así, si hay algo que mejorar, está en el tema del video, pues la calidad de las grabaciones no se puede comparar con las fotografías, sobre todo si son tomados en un sitio sin mucha luz. La imagen se ve algo pixelada y no es detallada.

¿Cuánto vale el V40 en Colombia?

Cuando se habla de que el celular Vivo V40 es exclusivo, es porque actualmente no se encuentra en las principales tiendas del país, como es regular con la marca Vivo. La tienda oficial de Claro lo tiene por $2.999.900, con smartwatch y audífonos incluidos. Así mismo, en Falabella, la tienda chilena, también se puede encontrar el mismo combo, pero a un precio regular de $3.499.900. Aun así, si le interesa el dispositivo, puede buscar regularmente en otros comercios para mirar su disponibilidad.

