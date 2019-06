[Video] La entrevista que desenmascara a Miguel Polo Polo

El tuitero no demoró en decir que “este país está lleno de odio y de mucha polarización”, después de todos los comentarios que ha hecho para causar polémica. Empezó hablando de su postura hacia Álvaro Uribe y su absoluta defensa ante el expresidente, pues para él los casos abiertos que tiene no están comprobados y “su calidad de persona” es la que permite dar fe de sus principios. Varias veces intentó dar su perspectiva pero varias veces, el joven Levy Rincón, su entrevistador, lo rajó por completo. No pudo dar sus argumentos con fuerza, pues Rincón le hacía caer en la cuenta de las contradicciones que tenía en su mismo discurso, pues la conversación y lo que él decía lo llevaba de nuevo al tema que tanto defendía: el paramilitarismo.

Aquí el video: