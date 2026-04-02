- Que no le metan gato por libre, o culebra por pescado en esta Semana Santa

Ojo, mire bien lo que va a comprar, porque le pueden vender yacaré o güío como si fuera pescado seco: no se deje engañar.

En la semana de pasión que recién comienza, se espera que lleguen a Bogotá unas 20 mil toneladas de pescado proveniente de los Llanos Orientales, la Amazonia, el Caribe y la costa Pacífica. Es normal que, en una época como la Semana Santa, a la capital del país llegan grandes cantidades de pescado fresco y también seco para satisfacer las necesidades de quienes guardan las tradiciones religiosas de la cuaresma y no consumen carnes rojas como res, cerdo y cordero.

Esta tradición inicia el miércoles de ceniza con un acto de reflexión, penitencia y ayuno. Los días para guardar el ayuno de la cuaresma son el miércoles de ceniza, todos los viernes de cuaresma y, por supuesto, el viernes santo. De acuerdo con la tradición religiosa, no se puede consumir carnes rojas ni de aves como pollo y pavo.

Según la tradición bíblica, está permitido consumir pescado, mariscos, huevos, lácteos y alimentos vegetarianos. Las personas que en Colombia conservan esta antigua tradición religiosa conmemoran los 40 días que Jesús pasó en el desierto sin comer.

Esta es la razón por la que, en Bogotá, durante la Semana Mayor, se consume gran cantidad de pescado que por lo general se consigue en tiendas de barrios, supermercados de cadena y algunas grandes superficies. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de adquirir el producto durante esta Semana Santa, para que no le metan gato por libre, o cubra por pescado seco.

Ojo con el pescado seco

Cuando vaya a comprar pescado seco tenga en cuenta ciertas características para que identifique si lo que le están ofreciendo es pescado, culebra o incluso yacaré, porque en cualquier tienda lo pueden están engañando. Incluso, hay quienes se atreven a vender bagre sapo como carne de bagre pintado o bagre blanco.

Al momento de adquirir el producto usted debe tener en cuenta las siguientes características: los güíos o culebras tienen el cuerpo cilíndrico, delgado y largo, muy semejante al de una serpiente, mientras que le cuerpo de un pez es más aplanado y ancho en el lomo.

La piel del pescado, por lo general con escamas, es muy distinta a la de las culebras que suele ser más lisa. Al momento de comprar pescado seco los expertos recomiendan fijarse mucho en la forma de la cabeza del pescado. Si la cabeza no tiene branquias, es pequeña y puntiaguda no es un pez sino culebra. También le pueden estar vendiendo yacaré, que es una especie de caimán muy comercializado en épocas de Semana Santa. La cabeza de este animal es más dura y escamosa, y su carne es blanca y compacta.

El pescado seco original debe estar firme y compacto, no debe estar flácido ni ser muy largo.

Aunque la carne del bagre sapo es muy similar al bagre pintado y al bagre blanco, su cuerpo es mucho más corto y su cabeza es muy ancha. Este pez tiene unas glándulas venenosas que pueden causar daño a la salud, y por eso debe tenerse mucha destreza durante su manipulación.

Al momento de adquirir pescado seco, los ciudadanos deben tener en cuenta las siguientes características, para no ser engañado: la textura del pescado, el olor, el color, el registro sanitario y no debe tener manchas rojizas ni verdosas porque puede tener hogos. El pescado seco de buena calidad debe tener un color amarillento uniforme, debe estar duro, sin partes blandas o viscosas, no debe tener un olor fuerte a amoníaco y se debe verificar que el producto tenga registro sanitario.

Para esta Semana Santa de 2026 se espera que a la capital del país lleguen unas 20 mil toneladas de pescado fresco y seco provenientes de distintas regiones del territorio colombiano y el mayor centro de distribución en Bogotá está en Corabastos, la central de abastos más grande Colombia.

La Secretaría de Salud de Bogotá recomienda no comprar pescado seco, fresco o mariscos en ventas callejeras e informales. También recomiendan tener en cuenta el aspecto, la textura, el color, el olor, el empaque y el sitio de almacenamiento del producto para no tener problemas con la salud, evitar que le vendan un producto que no sea pescado, sino culebra, yacaré o bagre sapo. En caso de que el pescado seco huela a pecueca, a rancio, o amoníaco, evite adquirir el producto, pues esa es una clara señal de que puede estar en mal estado, o de que no sea pescado propiamente dicho, sino otra clase de animal.

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