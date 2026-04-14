- Los coreanos de la mano de alcalde Fico Gutiérrez implementaran un modelo de manejo de basuras en Medellín

Ya habían probado un modelo de limpieza en el rio Cauca para proteger las turbinas de Hidroituango ahora trabajaran con el relleno sanitario La Pradera

Los coreanos han consolidado un nuevo acuerdo con los paisas, fortaleciendo la cooperación internacional en materia ambiental. El primer avance se dio hace unas semanas, cuando ambas partes pactaron acciones para limpiar la basura y los residuos sólidos que flotan en el río Cauca, los cuales representan una amenaza directa para el funcionamiento de las turbinas de Hidroituango. Este problema ha sido una preocupación constante para la región, debido a su impacto tanto ambiental como energético.

Recientemente, se firmó un nuevo compromiso entre la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, y la cooperación internacional de Corea del Sur, encabezada por Jung Wook Lee. Este acuerdo contempla una inversión cercana a los 16,4 millones de dólares, destinada a fortalecer la infraestructura ambiental de la ciudad y mejorar su capacidad de gestión de residuos.

Jung Wook Lee ha participado previamente en diversos proyectos en Colombia, incluyendo iniciativas en Cartagena, Santa Marta y otras zonas de Antioquia. Sin embargo, muchos de los proyectos desarrollados en la región Caribe han estado más orientados hacia la investigación, mientras que en Medellín se busca una implementación más práctica y estructural.

El principal objetivo de esta inversión será la construcción de una moderna planta de tratamiento en el relleno sanitario La Pradera. Esta instalación estará enfocada exclusivamente en el procesamiento de residuos orgánicos y contará con una capacidad de hasta diez toneladas diarias. Además, se espera que este espacio se convierta en un referente de innovación ambiental, incorporando tecnologías avanzadas para el manejo sostenible de desechos.

El presupuesto también incluirá la implementación de un sistema de recolección selectiva, así como el fortalecimiento de los procesos de reciclaje de materiales inorgánicos. Estas medidas buscan optimizar la separación en la fuente y aumentar significativamente el aprovechamiento de residuos.

Corea del Sur eligió a Medellín debido a sus modelos de políticas públicas y a los resultados positivos obtenidos en colaboraciones anteriores. La ciudad ha demostrado una destacada capacidad para gestionar recursos de cooperación internacional: en 2024 alcanzó cerca de 150 millones de dólares en inversión, y en 2025 esa cifra ascendió a 400 millones.

Con este nuevo acuerdo, Medellín aspira a consolidarse como un modelo de reciclaje en América Latina. No obstante, el reto sigue siendo considerable. Actualmente, la ciudad genera aproximadamente 2.300 toneladas de residuos sólidos al día, de las cuales solo el 12 % se aprovecha mediante procesos de reciclaje o compostaje.

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