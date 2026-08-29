Vía libre para la construcción del puente Tibanica en Bosa, beneficiará a 250 mil personas de Ciudad Verde

La Asamblea de Cundinamarca aprobó los recursos para financiar la obra que unirá a Bogotá con Soacha por la Avenida Ciudad de Cali por valor de $100 mil millones

La construcción del puente Tibanica, una obra esperada durante más de una década por los habitantes de Bogotá y Soacha, por fin tiene fecha de arranque. Después de 13 años de trámites, mesas de concertación y acuerdos con las comunidades, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que la licitación se adjudicará el próximo 26 de septiembre y que las obras comenzarán en noviembre de este año.

El puente conectará la avenida Ciudad de Cali, en Bosa, con la avenida Terreros, en Ciudad Verde, y beneficiará a más de 250.000 personas que hoy dependen de la congestionada Autopista Sur para movilizarse entre la capital y Soacha. La obra, que supera los $100.000 millones de inversión y contará con carriles para vehículos, TransMilenio, bicicletas y peatones, se convierte en uno de los proyectos de movilidad más esperados para la región metropolitana.

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció que el próximo 26 de septiembre se adjudicará la licitación y las obras iniciarán en noviembre de 2026. Rey dio el visto bueno con la firma de la ordenanza que aprueba las vigencias futuras autorizadas por la Asamblea.

El mandatario departamental aseguró que la obra permitirá unir a Soacha con la capital del país. El proyecto está en manos del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), que se encargará de adelantar el proceso licitatorio para la adjudicación de las obras.

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aportará el 47,68% del valor, que son $56.685 millones. Por su parte, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) hará un aporte de 1,09% por un monto de $1.292 millones; la Agencia Regional de Movilidad (ARM), el 8,41% entregando la suma de $10.000 millones; la Gobernación de Cundinamarca desembolsará el 30,86%, correspondiente a la suma de $36.385 millones y, por último, la alcaldía de Soacha entregará el 11,97%, equivalente a $14.232 millones. El convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca fue el punto de partido.

Los barrios Manzanares, San Diego, Esperanza Tibanica y primavera, en la localidad de Bosa, también se verán beneficiados con la obra. Para la firma del convenio, también fue fundamental la inclusión del Gobernador Indígena del Cabildo Muisca de Bosa, Ricardo Neuta.

El proceso para la construcción tardó alrededor de 13 años. Empezó a finales de 2012 durante la administración del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Durante esos años, hubo reuniones de concertación social y consultas previas con la comunidad indígena perteneciente al cabildo Muisca que habita en la zona, quienes velan por la protección del territorio ancestral.

En busca de una solución, se desarrollaron más de 45 mesas técnicas. Allí, participó la comunidad afectada, logrando la estructuración técnica inicial del proyecto. Finalmente, el acuerdo definitivo lo consiguió el Alcalde Carlos Fernando Galán, conjuntamente con el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

El puente Tibanica tendrá una longitud de 87 metros y un ancho de 50 metros, cuatro carriles de tráfico mixto, dos por sentido y un separador central, una cicloruta y un paso peatonal por cada sentido. También contará con un carril exclusivo para Transmilenio, que conectará con la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Terreros. La nueva vía también incluye la construcción de nuevos tramos viales con una extensión de 1.000 metros.

Además, la novedosa obra tendrá una intersección semaforizada con retornos viales. La estructura estará compuesta por una placa en concreto reforzado sobre vigas con cables o barras de acero de alta resistencia. Las obras estarían listas en tres años.

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