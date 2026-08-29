La fórmula del presidente de Vanti para asegurar que no habrá escasez de gas

Rodolfo Amaya el presidente de la canadiense que lleva el gas a la mayoría de los hogares bogotanos combinó varias soluciones para dar parte de tranquilidad

El panorama del gas para millones de hogares, comercios, industrias y usuarios de gas vehicular ha cambiado: el suministro está garantizado y el precio del gas natural vuelve a ser más competitivo frente a sus sustitutos, como el gas propano.

Durante dos años la incertidumbre del abastecimiento y los precios en alza fueron un dolor de cabeza que está cambiando. Vanti, la canadiense presidida por Rodolfo Amaya, llega a más de 3 millones de clientes en 105 municipios de Colombia, con mayor presencia en Bogotá, Soacha, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar y ahora da cuenta de un nuevo escenario.

Cómo ha logrado salir de la crisis del año pasado y dar parte de tranquilidad a sus mercados es la pregunta que tiene repuesta. Una combinación de factores ha sido clave. Para empezar, están las nuevas fuentes de gas importado a través de las plantas de regasificación de Pacífico y Puerto Bahía, y los nuevos proyectos de gas nacional en Córdoba, Cesar y el Piedemonte.

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Contratos con regasificadoras y los grandes productores del Caribe

Vanti suscribió contratos equivalentes al 50% de la oferta de Regasificadora del Pacífico y. participó en el 35 % de la oferta en Puerto Bahía. Ello, mientras avanzan los proyectos en el país después de varios años de incertidumbre causada por la política que rigió la explotación y producción de hidrocarburos en la administración de Gustavo Petro. Ahora volvió el interés y se están reactivado los proyectos. Se sabe de empresas somo Maurel & Prom cuyo presidente Carlos Machado ha manifestado que están dispuestos a invertir USD 180 millones en los próximos 18 meses.

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A mediano plazo están los siempre nombrados pozos Sirius de Ecopetrol y Petrobras que empiezan a producir en 2030 suficiente gas para abastecer el país por diez años y con el que Vanti ya tiene contratos de compra. Se suma el nuevo yacimiento recién descubierto de Sandía 1, sin contar con el nuevo interés por el fracking cuyos resultados se obtienen más rápidamente.

En este sentido Drummond ya ha dicho que está dispuesto a entrar al fracking, según manifestó Alberto García Country Manager de Drummond Energy. La multinacional tiene dos contratos firmados con de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH ) en 2016 que quedaron en etapa de exploración y uno de 2023 para arrancar de cero. Los tres permanecen en stand by por la ausencia de normas regulatorias y el rechazo de la anterior política oficial.

No solamente Drummond retomaría el fracking, es posible que empresas como Ecopetrol y Parex que también tienen contratos firmados hagan lo mismo y nuevos como Geopak entren en la lista de los interesados.

El precio volvería a ser más competitivo

El precio del gas natural podría mejorar frente al propano

El otro punto es el precio. La buena noticia es que el precio del gas natural está volviendo a ganar competitividad frente a otros proveedores, gracias a estas nuevas fuentes de gas natural, ajustes en las tarifas de transporte, a la organización de la distribución y al comportamiento del dólar, de tal forma que ya está volviendo a ganar terreno frente a grandes sustitutos como el gas propano.

Durante los últimos años, muchas industrias colombianas habían apostado por el gas natural para reducir sus emisiones y avanzar en la transición energética. Sin embargo, el alza en los precios las obligó a detenerse en este camino. Con mejores precios, ese proceso podria retomarse.

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