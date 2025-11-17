- La sombra que pesa sobre el compositor vallenato Rafael Manjarrez y a la empresa Sayco que dirigía

Triunfó en la música pero no así en la política y la Superindustria acabó de castigarlo junto con 6 directivos de Sayco con una multa de $ 5.300 millones

Rafael Manjarrez se hizo famoso en Telecaribe con su programa Estelares del Vallenato, donde aparecían sus composiciones en la voz de Diomedes Díaz y el grupo Binomio de Oro. Pero Manjarrez no se quedó solo en el mundo de las parrandas vallenatas, y la televisión, dio paso al mundo empresarial.

Cambió los conciertos por las oficinas de la empresa Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, más conocida como Sayco Acindro. Una empresa privada con el poder de una posición única en el mercado, en el negocio Manjarrez manejó los derechos de propiedad intelectual de los miles de músicos de Colombia. Sayco maneja millones de regalías que reciben por composiciones y manejo de artistas. Los recursos de trasmisión de canciones en emisoras radiales o canales de televisión van a dar a Sayco.

Desde el 2023, Manjarrez, quien también es abogado logró estar al frente de la entidad y en marzo de este año fue reelegido con el apoyo de la Cisac, la red internacional más grande de autores. El intérprete no solo se mueve bien en las oficinas de Sayco, en el Caribe también ha demostrado ser astuto a la hora de mover los hilos del poder.

El peso de Manjarrez en la política en el Caribe

Durante la presidencia de Iván Duque, Manjarrez consiguió ser nombrado Notario Primera de Santa Marta, una de las notarías que más mueve negocios en la ciudad. Sin ser ajeno a la política su influencia pesó en la elección de su hija, Ivon quien ganó las elecciones para la alcaldía de la Jagua del Pilar en mayo de 2025. Su esposa, Linda Tromp Villareal lleva 25 años como funcionaria del Sena y desde 1999 es la directora de la seccional del Sena, en La Guajira, nombrada en el gobierno de Andrés Pastrana. Linda Tromp llegó en 1996 al Sena.

La ambición política no ha estado ausente en la vida de Manjarrez y lo han buscado tanto el partido Conservador Cambio Radical. Aunque Germán Vargas Lleras le ofreció su respaldo para que conformara la terna de tres candidatos a la Gobernación de La Guajira en 2023 terminó declinando para no sacrificar las oportunidades que le ha abierto la presencia de su esposa con su influente puesto en La Guajira que habría quedado con muchas limitaciones para ejercerlo.

Los líos de su hermano José Manjarrez y la sombra de Sayco Acinpro

En el área política sobre su hermano, José Augusto Manjarrez, en 2013 fue destituido del cargo de alcalde de la Jagua del Pilar; no obstante terminó su periodo en 2011, por la Procuraduría por irregularidades en un contrato destinado a la construcción de pavimentos en zona rural de la Jagua del Pilar.

Para 2021, la Fiscalía acusó a José Manjarrez de haber falsificado documentos en un contrato de compra de escritorios, aires acondicionados y estabilizadores de voltaje para un colegio y acusado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por su parte a Rafael Manjarrez tiene preocupantes cuestionamientos es con el manejo de los recursos de Sayco que han dejado a más de un artista inconforme. El tema escaló a la Sueprintendencia de Industria y Comercio con Andrés Barreto a la cabeza en el gobierno de Iván Duque, que le abrió a Rafael Manjarrez, y a otros directivos, una investigación por un presunto aprovechamiento de una posición dominante en el mercado.

Este es el equipo directivo investigado:

Como si fuera poco, este año 2025 fue la Superindustria en cabeza de Cielo Rusinque la que cerró la investigación comenzada en 2021 y decidió multar a Sayco, por una presunta irregularidad en los contratos manejados por la entidad y sus afiliados.

Entre las irregularidades encontradas por los funcionarios de la Superindustria aparece clausulas con cobros del 10%, imposibilidad de ascenso dentro de Sayco y cláusulas de gestión de los beneficios de las regalías de la música.

La SIC señaló también a Sayco de haber diseñado contratos para impedirle a los autores acceder a sus derechos de propiedad intelectual ni los réditos por las canciones reproducidos en los medios o en plataformas musicales. Otra falla grave fue impedir la posibilidad a los artistas de buscar otra empresa que les gestionara su música.

La Superindustria encontró de tal gravedad las actuaciones de los directivos de Sayco en los que está Rafael Manjarrez que impuso una multa de $ 5.300 millones. Se trata de una decisión de primera instancia que puede ser impugnada por los abogados de los implicados.

