Venezuela se consolida

Los cuadros del chavismo-madurismo están unificados y seguros de su capacidad de resistir el temporal. Las elecciones se pueden perder, pero el poder no se entrega

Las señales eran claras a partir del incumplimiento de los acuerdos de Barbados: Maduro se iba a quedar en el poder ganara o perdiera. El gobierno se preparó para ganar a las buenas y a las malas. Así lo anunció. Dio todos los pasos a la luz del día para indicar que tenía que ganar. Sin embargo, la oposición y sus promotores internacionales se montaron en la ilusión del reconocimiento de su triunfo. Aunque previeron el revés, las acciones para sacar a Maduro son una mala repetición de las que ensayaron y fracasaron en el pasado. Solo faltan que nombren a Corina Machado presidenta en el exilio como segunda parte del oso que hicieron con Guaidó.

El aislamiento diplomático del bloque norteamericano y la reimposición de sanciones económicas las han probado sin resultados durante 20 años. Los efectos son fuertes sobre la población que se empobrece. Pero la historia muestra que los regímenes autoritarios solo se caen cuando colapsan internamente, como la Unión Soviética; o, cuando el alzamiento popular es tan grande que el costo de la represión para contenerla es mayor que el de mantenerse en el poder (dice Dahl); o, por una acción militar superior, externa o interna.

El colapso del régimen por el fracaso económico o político no se ve por ninguna parte. Un levantamiento popular con 7 millones de opositores en el exilo y un aparato represivo de alto calibre que ya mostró su decisión de aplastar la protesta, tampoco se vislumbra. Provocar divisiones para un golpe militar es irreal, al igual que es una utopía organizar una fuerza invasora. Por eso los cuadros del chavismo-madurismo están unificados, optimistas y seguros de su capacidad de resistir el temporal.

En el plano geopolítico la continuidad de Maduro no depende de Estados Unidos ni de los países del continente. China lleva dos décadas consolidando las relaciones con Venezuela y es clave en la recuperación de la producción petrolera. Rusia suministró las armas para un potente aparato militar y armar centenares de milicianos. Irán ayuda a eludir el bloqueo comercial para vender el petróleo que no va para China. Cuba, con 70 años de experiencia resistiendo a los yanquis, ayudó a construir un aparato de seguridad, inteligencia y contrainteligencia que hace fácil prevenir disidencias. De manera que el golpe militar, la última esperanza de los defensores de la democracia, también es improbable.

El norte de Venezuela es Asia. Estados Unidos se olvidó de América Latina desde el colapso de la Unión Soviética. Cuando el triunfo de gobiernos alternativos lo sorprende, activa su modelo de sanciones, cada día más inútiles, que fortalecen los nuevos bloques globales que le abren líneas de apoyo a los países afectados para sobrevivir.

De manera que la idea de aislar a Maduro acerca más a Venezuela al bloque chino. Las restricciones impuestas por Washington traen más dolores a la ciudadanía que al régimen. La ola grande de emigración se produjo tras las sanciones de Trump. Los siete millones de migrantes se convirtieron en un problema para los países vecinos gracias al gobierno de Estados Unidos que se niega a acogerlos o ayudar a una solución. Y Maduro sigue ahí.

Biden trató de corregir la política. Suavizó las sanciones económicas, permitió algunos negocios de sus empresas con el petróleo venezolano, liberó a Alex Saab, y logró que Maduro convocara elecciones. Maduro aprovechó el espacio que le abrió Washington, demostrando su habilidad política. Era claro para él que la condición para normalizar las relaciones era su salida del poder. Esta era una ecuación que se podía aceptar en el papel, pero imposible de cumplir. Nadie firma su propia condena a muerte.

Maduro, con su experiencia y la de tantos países enemistados con Estados Unidos, tomó las pequeñas ganancias, pero sabía (lo dijo siempre) que el costo de la normalización no podía ser su salida del poder. ¿Qué democracia es esa donde se hacen elecciones para que gane el opositor? Entonces aceptó el juego. Si quieren elecciones ahí las tienen. Pero se aseguró de que el resultado anunciado fuera a su favor. Las elecciones se pueden perder, pero el poder no se entrega.

Lo fundamental es que una traición de Petro a Maduro trae un riesgo muy alto para Colombia

Aunque se critica al gobierno colombianos por la forma como ha jugado, la cautela de Petro tiene sentido. Su amistad de 30 años con las figuras claves del régimen hace que los conozca muy bien, hay lazos de amistad y lealtad profundos. Pero lo fundamental es que una traición de Petro a Maduro trae un riesgo muy alto para Colombia. Solo con que el gobierno vecino permita la acción desde su territorio de movimientos armados irregulares, se desestabiliza el país. Petro conoce en detalle esa capacidad desestabilizadora, de manera que debe cuidar la Paz Total.

Pero al mismo tiempo Petro, AMLO y Lula, están bajo la intensa presión de Washington para obligar a Maduro a demostrar que ganó como él dice. Es algo que nunca va a ocurrir. De los que se trata es de darle largas al reconocimiento de Maduro. A Washington sin duda le duele perder el acceso al petróleo venezolano, pero tiene que concentrarse en el triunfo de Kamala Harris, en que Ucrania no caiga, en que Netanyahu no encienda una guerra mayor, en lograr que los chinos no los desplacen de todos los mercados, entre otros temas de mayor relevancia. De manera que lo que sigue es buscar la fórmula para acomodarse con los regímenes autoritarios que se consolidan en el entorno, buscando acuerdos de convivencia realistas. Y empezar a actualizar nuestras decadentes democracias para que los autoritarios ni lleguen ni se queden en el poder.