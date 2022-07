Venezuela: las falsas noticias y el golpismo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

En la semana pasada se produjeron tres noticias importantes relacionadas con Venezuela, aunque muy distintas entre sí. La primera fue la periodista Patricia López divulgó en Crónica libre de Madrid de los contenidos de la grabación de una animada y larga conversación de mesa y sobremesa de cinco notables personajes: el director de la sexta, cadena de televisión privada, el director ejecutivo del conglomerado mediático A tres media, un empresario vinculado a dicho conglomerado, el comisario de policía José Luis Olivera y el excomisario José Manuel Villarejo. La comida tuvo lugar en un restaurante de Madrid en 2016 y entre los temas que se debatieron fue el de la publicación o no de una noticia sobre Pablo Iglesias, el líder de Podemos, inmerso en esa época en una intensa campaña presidencial en la que las encuestas le daban a esa novísima formación política la posibilidad de sobrepasar al Psoe en votos y en parlamentarios. Algo que habría sacudido hasta los cimientos a la política española que, desde la llamada Transición, había estaba dominada por el bipartidismo: el Psoe ganaba las elecciones y se hacía con el Gobierno y ocurría lo contrario cuando las ganaba el PP.

La noticia de marras afirmaba que Pablo Iglesias tenía una cuenta en el paraíso fiscal de las Granadinas a nombre de su madre y que era en esa cuenta en la que el líder de Podemos recibía dineros del gobierno de Nicolás Maduro. A Antonio García Ferreras, el director de la Sexta, la pretendida noticia le pareció un montaje “burdo”, pero aun así la publicó, como lo hicieron la mayoría abrumadora de medios españoles, causando un grave daño en la credibilidad de Podemos. Tiempo después la justicia desestimo esa falsa noticia por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho: los resultados electorales de los podemitas fueron muy inferiores a los anticipados por las encuestas. ¿Quién quería votar a un movimiento político financiado por un gobierno como el de Nicolas Maduro, ya por entonces blanco de una persistente campaña mediática nacional e internacional que lo presentaba como un despiadado dictador?

-Publicidad.-

Pero la muy animada charla de ese día dio todavía para más. El comisario José Luis Oliver añadió el comentario arrogante de que era capaz de montar una cuenta falsa como la que estaban discutiendo “con el rabo”. O sea, con su miembro viril. Así de fácil.

________________________________________________________________________________

Publicidad.

Cuando Trapper quiso saber dónde había aplicado su “experticia en golpes” de Estado Bulton se salió por la tangente y. callando sobre la decisión de Trump de derrocar a Maduro, prefirió ensañarse con la oposición

________________________________________________________________________________

La otra noticia viene de los Estados Unidos, donde en el curso de una entrevista concedida por John Bolton el pasado 13 de julio a Jake Trapper, periodista de CNN. Tapper estaba muy interesado en conocer la opinión de Bolton sobre la acusación de que el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado había sido un intento de golpe de Estado orquestado por Donald Trump, quien durante los días previos al mismo había declarado una y otra vez que eran “fraudulentas” las elecciones presidenciales ganadas por Joe Biden. Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump hasta que este lo despidió en 2019, negó sin embargo esta tesis, presumiendo además de sus grandes conocimientos del tema. “Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado- no aquí si no en otros lugares, sé que los mismos exigen mucho trabajo, que no fue lo que hizo” Trump. Y cuando Trapper quiso saber dónde había aplicado su “experticia en golpes” de Estado Bolton se salió por la tangente y. callando sobre la de sobra conocida decisión de Trump de derrocar al presidente Maduro, prefirió ensañarse con la oposición venezolana a la que acusó del fracaso de los mismos. Concluyó afirmando que “La noción de que Donald Trump es la mitad de competente que la oposición venezolana, es risible”.

La tercera noticia es de un signo completamente distinta y da cuenta de que, pese a que países como Francia, España y la Gran Bretaña, han apoyado con entusiasmo la estrategia de derrocamiento de Maduro, adoptada por Trump y promovida por Bolton, el subidón de los precios del petróleo y la gasolina los ha obligado a enmendar la plana. El día anterior a la entrevista de Tapper a Bulton, una misión encabezada por Bryan Glynn, director general del servicio europeo de acción exterior, se reunió en Caracas con Carlos Faria, ministro de relaciones exteriores de Venezuela “para evaluar la cooperación” entre ambos “en aras de fortalecer las relaciones mutuas en las áreas de la energía, la salud y el medio ambiente”. Queridos Trump y Bulton, los muertos que vos matáis gozan de buena salud.