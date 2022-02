Vargas Lleras ya no manda en Cambio Radical: sus viejos alfiles cada uno por su lado

.Publicidad.

Germán Vargas Lleras regañó a David Luna, cabeza de lista al Senado y exministro de las TIC, quien dijo en Noticias RCN que él era su candidato para la presidencia de Colombia y la mejor opción asegurando que Vargas Lleras se iba a lanzar. Sin embargo, esto no cayó bien en el jefe natural de Cambio Radical que le pidió respeto y recordó que no todo vale para figurar en medios. A la desacertada declaración de Luna se suma que el senador Germán Varón Cotrino, alfil de Vargas Lleras, apoyó a Alejandro Gaviria a la presidencia y no repetirá Congreso en 2023, que cada uno esté por lado causó malestar al interior del partido.

Los viejos alfiles de Germán Vargas Lleras se encuentran cada uno por su lado. Luna anunció una candidatura presidencial falsa, sin sin su autorización, lo que causó un enfrentamiento en Twitter mientras que Varón se sale de Cambio Radical en un momento crucial llevándose sus votos y fortín política en Bogotá.

El regaño de Germán Vargas Lleras a David Luna:

