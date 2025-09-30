Valentino Lázaro, Marcela Reyes y Daniela Duque, nombres que estarían en La Casa de los Famosos 3

La hermana de Yina Calderón y la hija de Natalia París, son otras de las posibles participantes de esta temporada que se estrenará en el 2026

A pesar de que los participantes no están confirmados, ya hay un par de nombres en el radar.

Carlos Ochoa, el presentador y periodista especializado en televisión colombiana, lo hizo de nuevo. Esta vez, reveló en exclusiva los nombres de quienes podrían integrar la tercera temporada del reality show del Canal RCN, La Casa de los Famosos. El elenco, compuesto en su mayoría por influenciadores y creadores de contenido, promete llenar la casa de tensión, polémica y entretenimiento puro.

Entre los nombres más sonados figuran familiares de exparticipantes y reconocidas figuras de la farándula. Juliana Calderón, abogada y hermana de Yina Calderón; Mariana Correa, hija de Natalia París; y Dani Duke, influenciadora y pareja de La Liendra, son algunas de las posibles fichas para esta edición.

La cuota polémica tampoco se queda atrás. Valentino Lázaro, creador de contenido conocido por sus controversias relacionadas con la ruptura del cantante Béele y su amiga Cara Rodríguez, podría ser otro de los nombres que encienda la convivencia.

También suenan nombres como el de Manuela Gómez, recordada por su participación en el desaparecido programa Protagonistas de Nuestra Tele, y Natalia Mejía, hermana de Tatán Mejía y creadora de las coronas utilizadas por la subcampeona Melissa Gate en la temporada anterior.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, ni por parte del canal, ni sobre los posibles participantes que serán sometidos a votación, se espera que el proceso de selección inicie muy pronto.

La modalidad para elegir a los participantes de LCDLF

El enigmático jefe que ha conquistado el corazón de cientos de televidentes en el país por La Casa de los Famosos está de regreso. Este personaje, creado por el Canal RCN, anunció que pronto se revelará la nómina que integrará la tercera temporada del reality. En esta ocasión, será el público quien podrá votar por los participantes que desea ver en la nueva edición.

La presentadora Carla Giraldo fue la encargada de dar la noticia a través de redes sociales. En el video, aparece conversando con el cúmulo de cámaras y trípodes que representa a la máxima autoridad de la casa, revelando que el proceso de selección está a punto de comenzar.

El estreno de esta temporada está previsto para 2026 y promete seguir consolidando el éxito del canal, que apostó por este formato inspirado en el original estadounidense Gran Hermano (Big Brother).

