La razón que llevó a Juan Pablo Raba a crear ‘Los Hombres Sí Lloran’

El programa se posiciona como uno de los más escuchados en Colombia de la plataforma de streaming Spotify

Juan Pablo Raba se preocupó cuando empezó a experimentar calores nocturnos. Los médicos no lograban identificar la causa de este síntoma que lo hacía despertar lavado en sudor en plena noche, hasta que uno de los especialistas tuvo una idea: medir sus niveles de testosterona.

En ese momento, el actor colombiano se encontraba en la mitad de sus cuarenta y no entendía qué relación podía haber entre sus hormonas y los cambios en la temperatura de su cuerpo. Pero cuando llegaron los resultados del laboratorio, todo tuvo sentido. Sus niveles de testosterona estaban por debajo de lo normal, fue entonces cuando descubrió la existencia de la andropausia.

“El doctor me habló de terapias de hormonas, de suplementos naturales que funcionan muy bien, y en efecto, después de tomarlos se me pasaron los sudores y los niveles de testosterona volvieron a los niveles previos”, relató en entrevista con el medio británico BBC News.

Para Raba, acercarse a la tercera edad suponía cambios simples, disfunción eréctil y disminución del deseo sexual. Sin embargo, luego de pasar por el tratamiento médico descubrió que se trataba de cambios que eran menos conocidos socialmente como la ansiedad, el insomnio y la depresión. Fue en ese momento cuando sintió que debía haber un espacio para que más hombres pudieran hablar libremente de este tránsito, así como de la salud mental, las preocupaciones y las exigencias alrededor de la masculinidad.

La presentadora y esposa de Raba, Mónica Fonseca, lo impulsó para crear el podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’ en la sala de su casa y allí dio inicio a uno de los programas de audio más escuchado en el país con apenas un año y tres meses al aire.

‘Los Hombres Sí Lloran’ y sus invitados

Con apoyo de la plataforma de salud mental, Selia, el podcast ha tenido a grandes invitados que han dado de qué hablar en las redes sociales, entre ellos Tatán Mejía, Andrés Parra, Natalia Ponce de León, Alejandro Riaño y el mismísimo J Balvin.

El concepto de entrevista es simple. Juan Pablo Raba empieza inmiscuyéndose en la vida personal de los invitados preguntando sobre un tema célebre del entrevistado para luego hilar con los desafíos a los que se enfrentan dependiendo el área en el que se desenvuelven.

En el caso de J Balvin, por ejemplo, el tema de la autoexigencia fue clave para entender a qué se enfrenta un hombre con una fama de talla mundial. Desde joven su madre lo apoyó para convertirse en el número uno y fue gracias a esa fe que con el tiempo empezó a frustrarse cuando no tenía éxito en su carrera.

Así es como ‘Los Hombres Sí Lloran’ suman más de cincuenta entrevistas disponibles en todas las plataformas de audio.

