Una nueva temporada llegó a D1 con productos para la cocina desde $10 mil pesos ¿Valen la pena?

Se está haciendo habitual que las famosas cadenas low cost lancen ofertas y productos especiales por temporada. No solo lo hace Tiendas Ara, también D1 ha convertido esta estrategia en parte de su dinámica comercial, sorprendiendo cada cierto tiempo con artículos novedosos. En esta ocasión, la compañía presentó una nueva línea enfocada en la cocina. La variedad es amplia, pero como siempre surge la pregunta: ¿realmente valen la pena por su precio o existen mejores alternativas en el mercado?

Los productos que D1 lanzó en su nueva temporada de cocina

Dentro de las novedades, aparece un escurridor de platos en metal y madera, bajo la marca Redflag. Su diseño resulta atractivo y funcional, pero el precio —$60.000— se percibe elevado frente a otras opciones similares disponibles en el mercado. Otro de los artículos destacados es una canasta en silicona para freidora de aire, reutilizable y práctica, que cuesta $7.500. Este sí parece ser un producto con buena relación costo-beneficio.

También se encuentran tapas de silicona para distintos envases, a $5.500, que, aunque no son indispensables, pueden ser útiles en la vida diaria. En el catálogo aparece además un juego de cubiertos negros de 16 piezas por $39.900, cuyo precio puede parecer alto para el segmento al que apunta la cadena.

Entre los utensilios pequeños se destacan un picador de hierbas manual por $9.900, práctico para quienes buscan optimizar la preparación de alimentos, y un triturador de ajos por $6.500. Este último no es indispensable, pero puede facilitar procesos en la cocina. Para los amantes de las arepas, la novedad es un sartén especial para este alimento, con un precio de $22.900, versátil y útil para diversos tipos de preparaciones.

En la categoría de electrodomésticos, resalta un exprimidor de jugo eléctrico a $39.900. Aunque es una herramienta funcional y de buen precio dentro del catálogo, en el mercado podrían encontrarse alternativas similares con costos más bajos. La lista incluye además tazones de cerámica, sets de coge ollas y otros accesorios por menos de $13.000, ideales para complementar el hogar sin hacer un gasto excesivo.

En conclusión, la temporada de cocina de D1 ofrece opciones interesantes, algunas realmente útiles y a precios convenientes, pero también productos que, por su valor, obligan a reflexionar si vale la pena adquirirlos allí o buscar alternativas en otros comercios. Como ocurre con este tipo de lanzamientos, la clave está en evaluar cuáles artículos cumplen una necesidad real en la cocina y cuáles terminan siendo más un gusto pasajero.

