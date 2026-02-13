- Ecopetrol insiste en la búsqueda de gas en el Caribe y dio un paso importante en un yacimiento en Bolivar

El presidente de Hocol, filial de la petrolera estatal, Luis Eduardo Parra, aspira a tener pronto la licencia ambiental tras la audiencia pública con 900 personas

Uno de los resultados importantes que podría entregar el presidente de Hocol, filial de Ecopetro, Luis Eduardo Parra, uno de los abogados del círculos cercano del Presidente Petro, es contar con la licencia ambiental para avanzar la exploración de un gran bloque al norte del departamento de Bolivar, que le fue asignado a Hocol hace más de diez años.

Audiencia pública en el centro de eventos La hacienda, La Pontezuela cerca a Cartagena

Acaban de dar un paso importante que fue convocar a una audiencia pública en la que participaron 900 personas entre las presencial es y virtuales como paso indispensable para que la Agencia Nacional de licencias ambientales le de el visto bueno al componente ambiental. Si los resultados son buenos se avanzará en el programa que contempla hasta 18 pozos exploratorios.

En caso de ser aprobado, se espera que la perforación del pozo exploratorio pueda realizarse en el año 2027, como parte de un esfuerzo técnico y logístico para confirmar la presencia de gas natural en esta región. Este proceso, de aprobarse, puede durar entre 6 meses y 3 años.

Hocol S.A. es la tercera mayor productora de gas en Colombia y su apuesta a este proyecto de perforación exploratoria denominado SN15 que forma parte de la cuenca Sinú-San Jacinto donde hay cantidades de reservas de gas natural, es clave.

En caso de que se confirme la existencia de gas en cantidades comercialmente viables en SN15, , Hocol ya ha identificado posibles puntos de conexión a la red nacional de gasoductos, lo que permitiría integrar la producción al sistema de transporte y distribución de gas del país. No obstante, independientemente de la ubicación final de estos puntos, será necesaria la construcción de infraestructura adicional para conducir el gas desde el área de exploración hasta esos nodos de la red.

Así va Hocol en su explotación de gas

Hocol S.A. está produciendo actualmente 127, 4 millones de pies cúbicos de gas diariamente. Sus operaciones de gas natural incluyen proyectos clave como el campo Arrecife en Córdoba, cuya producción inicial se estima entre 5 y 10 millones de pies cúbicos de gas por día y que proyecta incrementar hasta 20-30 millones de pies cúbicos diarios para este año.

Hocol le apuesta a la exploración y pruebas de nuevos yacimientos, como el pozo BO-5 en Atlántico o los descubrimientos conjuntos con GeoPark en el bloque Llanos 123, que han mostrado potencial productivo en crudo y gas.

En los 15 campos que opera extrae diferentes grados de crudo –medio, pesado y gas–, con contratos importantes en bloques como Guarrojo, CPO-17 y Samán.

