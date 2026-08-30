Una pequeña planta cementera que nació en Galapa está volando y se consolida en Centroamérica

Ultracem es una cementera relativamente joven que en poco más de una década pasó de tener una planta en Galapa (Atlántico) a convertirse en una empresa con fuerte presencia en varias regiones de Colombia y también a dar el salto a Centroamérica. Fundada en 2012 por los hermanos Juan Manuel y Nicolás Ruiseco, la compañía alcanzó ingresos consolidados por $911.696 millones en 2025 y hoy tiene una participación superior al 30 % en mercados de la región Caribe, los Santanderes y Antioquia.

La cifra representa casi una quinta parte de las ventas totales del líder del sector, Cementos Argos, que en el mismo ejercicio alcanzó los $5,2 billones tras casi un siglo de vida. Debido a su sólida presencia regional, la firma fue la proveedora del 100 % del cemento y concreto requeridos en la construcción del nuevo puente Pumarejo. Para atender la obra, la cementera instaló dos plantas de concreto y suministró más de 185.000 m³ durante su construcción

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Expansión continental

Su operación industrial comenzó con una planta de producción equipada con tecnología de punta que le permitió ofrecer precios competitivos y alta calidad. En la actualidad, la firma cuenta con una red de plantas de concreto en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Medellín. La compañía participa en un mercado que en 2025 despachó 12,7 millones de toneladas de cemento gris en Colombia, un crecimiento de 4,9% frente a 2024, según cifras del DANE

Frente a un entorno altamente competitivo en Colombia, la empresa buscó nuevos mercados en Centroamérica. Tras explorar posibilidades en Panamá y Honduras, logró consolidar su presencia en Guatemala con la inauguración de una moderna planta en el municipio de Puerto San José, Escuintla. El proyecto demandó una inversión de USD 40 millones y cuenta con capacidad para producir 350.000 toneladas anuales de cemento. Además, la compañía opera una planta de concreto premezclado de alto rendimiento en Ciudad de Guatemala.

El nuevo puente Pumarejo construido por la española Sacyr entre 2015 y 2019 requirió aproximadamente de 214.000 metros cúbicos de concreto suministrado por Ultracem

El éxito de la empresa se apoya en una larga tradición familiar en el sector. Antes de fundar Ultracem, junto a su hermano Nicolás, Juan Manuel Ruiseco trabajó durante 15 años en Cementos del Caribe (fusionada con Cementos Argos en 2005). Posteriormente, se dedicó a la comercialización de carbón, actividad que le permitió levantar un capital inicial para fundar la empresa, mientras que Nicolás aportó su experiencia tras gerenciar Colclinker, firma integrada a Cementos Argos en 2007.

Ambos son hijos de Juan Manuel Ruiseco Vieira, reconocido empresario del sector y uno de los industriales más reconocidos en el Caribe colombiano a finales del siglo pasado, que ingresó a Cementos del Caribe en 1957, siguiendo los pasos de su padre, Joaquin Ruiseco, inmigrante cubano que se vinculó a Cementos Argos en 1950. Ruiseco Vieira sucedió a Adolfo Arango, líder histórico de Cementos Argos en la presidencia entre 1999 y 2003, y más tarde continuó como miembro de su junta directiva. Hoy en día, la cuarta generación familiar está vinculada al negocio a través de Juan Manuel Ruiseco Jr., quien se desempeña como director administrativo y financiero de Ultracem.

Además de su rápido crecimiento y su expansión a Centroamérica, la compañía se ha vinculado a campañas benéficas. Recientemente, manifestó su respaldo a la campaña “Colombia Un Solo Corazón”, impulsada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, a la que se vinculó mediante la donación de cemento destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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