De manglares coralinos en San Bernardo a la selva del Darién y el mar multicolor de Providencia, estas cinco paradas del Caribe cuentan con identidad propia.

El Caribe colombiano no empieza ni termina en las murallas de Cartagena. A lo largo de más de 1.600 kilómetros de costa continental e insular, la región concentra pueblos pesqueros, archipiélagos coralinos y selvas húmedas que se encuentran con el mar.

En 2026, cinco destinos se consolidan como alternativas con acceso definido, actividades concretas y costos claros para quienes buscan rutas distintas.

Rincón del Mar (San Onofre, Sucre)

En el municipio de San Onofre, a unas tres horas por carretera desde Cartagena, Rincón del Mar funciona como corregimiento costero con una sola vía principal paralela a la playa. Es un pueblo pesquero de trazado sencillo y sin grandes cadenas hoteleras, lo que concentra la oferta en hostales y alojamientos familiares.

Desde su muelle salen lanchas hacia el Archipiélago de San Bernardo en trayectos de entre 20 y 30 minutos, según las condiciones del mar. En la noche se programan recorridos para observar plancton bioluminiscente en zonas específicas de baja profundidad. Las aguas tranquilas permiten prácticas de esnórquel cerca de la orilla, sin necesidad de desplazamientos extensos.

Isla Múcura (Archipiélago de San Bernardo)

Ubicada en el golfo de Morrosquillo, Isla Múcura se encuentra aproximadamente a dos horas en lancha desde Cartagena y a menos de una hora desde Tolú. Hace parte del Archipiélago de San Bernardo, conjunto de islas coralinas con manglares y arrecifes.

El entorno está marcado por playas de arena clara y mar en tonalidades turquesa, producto de fondos poco profundos y formaciones de coral. La isla combina zonas de hospedaje privado con una franja de acceso público contigua al muelle principal. La oferta incluye cabañas frente al mar y habitaciones compartidas, además de recorridos en kayak por canales de manglar.

Capurganá y Sapzurro (Chocó)

En el extremo norte del Chocó, cerca de la frontera con Panamá, Capurganá y Sapzurro operan sin circulación de vehículos particulares. El acceso principal es por vía aérea desde Medellín hasta el aeropuerto local o en lancha desde Necoclí, en Antioquia.

La selva del Darién desciende hasta el mar en una franja donde no hay carreteras, lo que condiciona la logística de transporte y abastecimiento. Entre los puntos señalados se encuentran senderos hacia formaciones naturales como la llamada Piscina de los Dioses y el Hoyo Soplador. Desde Sapzurro es posible cruzar a pie o en lancha hasta La Miel, en territorio panameño, en un corto trayecto.

Palomino (La Guajira)

En la Troncal del Caribe, a unos 80 kilómetros de Santa Marta y 90 de Riohacha, Palomino se ubica en la desembocadura del río del mismo nombre. Allí confluyen la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe en un mismo paisaje.

Una de las actividades más frecuentes es el tubing por el río, en descensos que pueden tardar entre una y dos horas según el caudal. La zona cuenta con playas amplias de oleaje moderado y alojamientos de baja altura. A pocos kilómetros se encuentra el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el sector de Camarones.

Isla de Providencia (Archipiélago de San Andrés)

Providencia está a unos 90 kilómetros al norte de San Andrés y solo es accesible por vuelo corto o navegando en catamarán desde la isla principal. Para ingresar al archipiélago se exige el pago de una tarjeta de turismo que en 2026 tiene un costo de $153.000 COP.

El llamado “Mar de los Siete Colores” presenta aquí una de las mayores extensiones de arrecife coralino del país. Entre los puntos visitados figuran el Puente de los Enamorados, que conecta con Santa Catalina, y el Parque Natural Old Providence McBean Lagoon, área protegida con manglares y formaciones coralinas.

Una apuesta regional impulsada en Anato

La apuesta por estos destinos no ocurre de manera aislada. En febrero de 2025, durante la Vitrina Turística de Anato (que por estos días vive su edición del 2026), nueve departamentos del Caribe y tres capitales firmaron un acuerdo para impulsar el turismo de forma articulada y sostenible.

Por primera vez, la región se comprometió a frecerse como un solo destino ante el país y el mundo, con metas comunes en promoción, infraestructura, seguridad y competitividad, una hoja de ruta que busca traducirse en mayor flujo de visitantes y crecimiento económico regional.

También puedes leer: Este pueblo colombiano está enamorando a sus visitantes por sus paisajes entre montañas y sus platos típicos

Anuncios.

Anuncios..