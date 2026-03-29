- Una orquídea en Antioquia es la sensación de los extranjeros y hace de Colombia el país con más variedad

Colombia tiene más de 4.200 especies y hay plantas únicas en peligro de extinción que forman parte del estudio que adelanta la U. de Antioquia y la U. Nacional

En los bosques de niebla y en las cuencas del Alto Magdalena florece una de las especies más emblemáticas del país: la Cattleya trianae, también conocida como la flor de mayo. Sus pétalos amplios, sus colores intensos y su elegancia natural la han convertido en insignia de Colombia y en símbolo de una riqueza que va mucho más allá de una sola especie.

Porque si hay algo que distingue al país en el mundo natural es su diversidad de orquídeas. Colombia ocupa el primer lugar a nivel global en número de especies, consolidándose como una potencia en este tipo de flora. Y buena parte de ese tesoro se concentra en la región andina, donde las condiciones climáticas y geográficas crean el escenario perfecto para su desarrollo.

La flor nacional. Foto: Universidad Javeriana

Antioquia lidera ese mapa. El departamento alberga cerca de 1.488 especies, lo que representa alrededor del 34 % de la flora de orquídeas del país. En el occidente, a unos 135 kilómetros de Medellín, municipios como Frontino, Abriaquí y Urrao rodean uno de los santuarios naturales más importantes: el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, un área protegida de casi 28.800 hectáreas donde conviven cientos de especies, junto a aves y otras formas de vida.

Pero Antioquia no está sola. Cundinamarca también se destaca con cerca de 940 especies, de las cuales alrededor de 100 son endémicas. En total, según datos de ProColombia, en el país se han registrado 4.270 especies de orquídeas, de las cuales 1.572 no existen en ningún otro lugar del planeta.

Sin embargo, esa riqueza no está exenta de riesgos. Un informe del Instituto Humboldt reveló que en 2016 más de la mitad de las especies en Cundinamarca (el 51%) se encontraban bajo alguna categoría de amenaza. Las causas son conocidas: la extracción ilegal, la comercialización sin control y la pérdida de hábitat por la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.

En Antioquia, la preocupación también ha crecido. Por eso, en 2025 se puso en marcha un plan de conservación liderado por investigadores de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, la Sociedad Colombiana de Orquideología y el Jardín Botánico de Medellín. El objetivo: priorizar las especies más vulnerables y evitar su desaparición.

El paisa que NatGeo seleccionó entre los más influyentes por conservación de orquídeas y otras especies

En medio de ese esfuerzo colectivo, hay historias individuales que también marcan la diferencia. Una de ellas es la de Daniel Piedrahíta, quien ha levantado en las montañas de La Ceja un proyecto conocido como el “Arca de Noé” de las orquídeas.

Lo que comenzó hace más de dos décadas como una afición, hoy es un espacio que alberga cerca de 25.000 plantas y más de 5.000 especies distintas. Un refugio vivo donde no solo se conservan, sino que también se estudian y reproducen estas flores.

Desde allí, Piedrahíta lidera iniciativas de intercambio de semillas con comunidades de toda Latinoamérica, facilitando la reintroducción de especies en zonas afectadas por la deforestación, los incendios y el tráfico ilegal. Su trabajo no ha pasado desapercibido: fue reconocido por National Geographic como una de las 33 personas más influyentes en temas de conservación.

Daniel Piedrahíta.

Además de su labor ambiental, este tecnólogo agropecuario también se ha destacado en la exportación de hortensias, combinando conocimiento técnico con compromiso ecológico.

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Así, mientras Colombia brilla en el mundo por su biodiversidad, son iniciativas como estas las que permiten que ese reconocimiento no se quede solo en cifras. Detrás de cada orquídea hay un esfuerzo por conservar, proteger y entender un patrimonio natural que sigue siendo tan frágil como extraordinario.

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