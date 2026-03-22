- El pajarito del Pacífico que enloquece a asiáticos y hace de Colombia potencia mundial en biodiversidad de aves

Con más de 1900 especies, 79 endémicas, Colombia es líder en aves y un imán para pajareros internacionales que llegan con sus potentes cámaras

Entre los bosques montañosos del occidente colombiano, donde la neblina se cuela entre los árboles y el canto de las aves marca el ritmo del día, aparece una joya difícil de encontrar: el tucán cabezón. De colores vibrantes, con un pico robusto y una mandíbula verde clara que resplandece con el sol, esta especie se ha convertido en uno de los grandes atractivos para los amantes del avistamiento de aves.

Su presencia ha sido clave para atraer observadores de todo el mundo, muchos de los cuales llegan hasta el Valle del Cauca, específicamente al hogar de Dora, una mujer que transformó el patio trasero de su casa en un santuario natural. Allí, más de 2.000 especies han sido registradas, convirtiendo este rincón en un verdadero tesoro que el departamento ha sabido reconocer y potenciar como atractivo turístico, especialmente para mercados como el japonés.

Ese interés internacional quedó en evidencia durante la Expo Osaka 2025, donde la Alcaldía de Cali aprovechó el pabellón colombiano para impulsar el avistamiento de aves como una de sus grandes apuestas. En la delegación estuvo presente Colombia Birdfair, liderada por Carlos Mario Wagner, con el objetivo de tejer alianzas estratégicas.

Carlos Mario Wagner.

El resultado fue una serie de encuentros con empresarios de ecoturismo y agencias de viaje japonesas, interesadas en atraer a los aficionados del país nipón —y de otros rincones de Asia— hacia Colombia, un destino que hoy lidera el ranking mundial en avistamiento de aves.

No es para menos. Colombia alberga más de 1.900 especies, cerca del 20% del total global, de las cuales 79 son endémicas. En 2025, ProColombia reveló que se registraron 1.560 especies, un logro impulsado en parte por el trabajo conjunto con eBird.

Esta herramienta, desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell junto a la Sociedad Nacional Audubon, ha permitido consolidar eventos globales como el Día Mundial de las Aves Migratorias. En ese contexto, Colombia logró superar a países como Perú y Brasil en el conteo de especies durante 2025, reafirmando su liderazgo.

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Pero el protagonismo no es exclusivo del Valle del Cauca. Departamentos como Meta, Antioquia, Putumayo y Caldas también han sido claves en este posicionamiento, gracias a su diversidad de ecosistemas: selvas húmedas, páramos, sabanas y hábitats ideales tanto para aves endémicas como migratorias.

La apuesta turística de Colombia por el avistamiento de aves

El crecimiento de este sector no ha sido casual. En Colombia se ha venido fortaleciendo una infraestructura pensada para el turismo de naturaleza: guías bilingües especializados, senderos diseñados para el avistamiento y alojamientos adaptados para esta experiencia.

IEsecie Chlorochrysa nitidissima, conocida comúnmente como Tángara multicolor. Fotografía de Diego Rocha - Fotógrafo de naturaleza.



Entidades como ProColombia han impulsado rutas especializadas y la participación en ferias internacionales como la Global Bird Fair, posicionando al país en mercados estratégicos como Estados Unidos y Reino Unido.

Uno de los destinos que más ha llamado la atención es Santander de Quilichao, en el Cauca, reconocido como la “primera ciudad de las aves de América del Sur”, un título otorgado en 2023 por organizaciones como Environment for the Americas y American Bird Conservancy.

Desde allí también emerge una historia que resume el espíritu de esta apuesta: la de Thiago Rosero. Con apenas 12 años, este niño conoce más de 500 especies y ha creado la iniciativa “Thiago Birds”, con la que promueve el conocimiento y la conservación de la avifauna.

Su trabajo lo ha llevado a ser embajador de la Asociación Colombiana de Ornitología y miembro de ACOAVES. Incluso, ha participado en escenarios internacionales como la COP-16 y ha viajado a países como España y Brasil para hablar de la importancia de las aves.

Historias como la suya reflejan el potencial de un sector que sigue creciendo y que hoy posiciona a Colombia como un referente mundial. Un país donde, más allá de los paisajes, son las alas las que están marcando el camino del turismo.

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