- La ex reina del Carnaval que encontró la fórmula para exportar sus champús

Marcela García Caballero convirtió su experiencia con la caída del cabello en Hair Generation, una marca exitosa con miles de ventas y proyecta expansión

Marcela García Caballero fue reina del carnaval de Barranquilla en 2016 y aunque conoció las mieles de la popularidad, también vivió días difíciles por cuenta de la pérdida de cabello. Hoy, después de mucho aprendizaje, busca consolidarse como empresaria con su negocio Hair Generation.

En la actualidad, hay estudios que indican que el 40 % de la población femenina sufre o ha sufrido de alopecia, y otros informes sugieren que 3 de cada 10 mujeres (30 %) la padecen, con tendencia a aumentar entre las mujeres jóvenes. Marcela García fue una de esas mujeres y durante mucho tiempo buscó sin suerte productos que le ayudaran a cuidar su pelo.

El tema era importante, ella, como directora de comunicaciones de Rappi, era la cara visible en un canal de Youtube. Su pasión por las cámaras no era menor.

Si bien las pelucas cumplían la tarea de cubrir la alopecia, Marcela sentía que esa apariencia le daba una carga extra, la alejaba de sí misma. La presión se fue acumulando hasta que un día la exreina decidió quitarse la máscara y hablar de frente ante las cámaras. Decidió ser ella misma.

Los cerca de 51 mil suscriptores respondieron con entusiasmo. Aunque García decidió cambiar su canal a uno más tipo podcast con temas variados como el duelo, temas paranormales, la bulimia, y otros, no se quedó ahí y de forma paralela emprendió un negocio junto a su familiar Laura García, quien llevaría las cuentas y la administración: querían dar a conocer cuáles habían sido los métodos que le habían dado resultado a Marcela en su lucha contra la alopecia.

Uno de los más potentes fue la mezcla de aceites, a partir de las que lanzaron el Hair Boomer, un producto capilar pensado en la exportación. Dio resultado: en un año vendieron 400.000 unidades, un buen comienzo. El segundo lanzamiento fue el “Gen Zleek”, pensado para neutralizar el frizz, ese molesto efecto que abomba la cabellera. Sus números fueron envidiables: registraban 2000 clientes diarios. El tercer producto fue Alpha Scrub, un exfoliante que se transforma en champú al entrar en contacto con agua.

La mayoría de los clientes son de Barranquilla, Medellín y Bogotá; no obstante, desde 2025 reciben pedidos desde los Estados Unidos. Su popularidad no para de crecer y en el futuro cercano Hair Generation busca llegar a España y a países donde haya comunidades importantes de colombianos.

Le puede gustar: El boom industrial que vive Barranquilla y el desafío silencioso que enfrentan sus empresas

Anuncios.

Anuncios..