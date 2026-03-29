- Estocada política a Ingrid Betancourt: Verde Oxígeno pierde personería jurídica junto a cinco colectividades más

El partido Verde Oxígeno se estrenó en 1998 con más de 160 mil votos, la mayor votación de la legislatura ese año. Obtuvieron dos escaños en el Senado: el de su fundadora Ingrid Betancur y el de su segundo renglón, la vallecaucana Margarita Londoño, con quien después terminó distanciada.

El partido político fue su arma durante muchos años e incluso logró la alcaldía de San Vicente del Caguán para su candidato Néstor León Ramírez, a quien precisamente iba a visitar cuando fue secuestrada, junto a su acompañante y asesora Clara Rojas, el 23 de febrero de 2002 por las Farc en la carretera entre Florencia y ese municipio del sur de Caquetá.

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Verde Oxígeno fue uno de los partidos que se benefició del antecedente establecido por la Corte Constitucional, cuando en 2021 otorgó personería jurídica al Nuevo Liberalismo por la violencia de la que fue objeto su militancia, concretamente por el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

A Betancourt le sobraban argumentos en el mismo sentido y recuperó la personería para su partido. Esto marcó su regreso a la política cuando decidió formar parte de la Coalición de la Esperanza, donde tuvo una conflictiva actuación frente Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Alejando Gaviria, Carlos Amaya y Sergio Fajardo, quien terminó ganando la consulta que lo hizo candidato presidencial en 2022.

En su segunda temporada en la política, Betancourt no ha tenido mayor suerte en el ejercicio electoral, al punto que en las pasadas elecciones del 8 de marzo no obtuvo ningún escaño, ni en senado ni en Cámara, después de un sonado conflicto con la cabeza de lista: la ex senadora y exembajadora Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia.

En ese contexto, Verde Oxígeno le dio el aval al exministro de defensa Juan Carlos Pinzón y al exalcalde Enrique Peñalosa, quienes participaron en la Gran Consulta por Colombia.

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Esta lista al senado de Verde Oxígeno terminó menguada por las renuncias de la exembajadora Sofía Gaviria y la exministra Beatriz Uribe. Así las cosas, el revés electoral la llevó a perder la personería, al igual que le ocurrió a otras cinco colectividades: Comunes, el partido de los exmiembros de las Farc, obtuvo 114.722 votos que representan el 0,59 % del total de votantes. La Fuerza, con Roy Barreras a la cabeza, alcanzó 396.042 votos, equivalentes al 2,03 % del total de los votantes.

El partido Ecologista Colombiano, que tenía personería jurídica desde el 2022 por la Resolución 5107 del CNE, cuando en los comicios de ese año Miguel Polo obtuvo una de las dos curules que tiene la población afrocolombiana en Cámara, no pudo repetir porque tampoco obtuvo el 3 % de los votos (cerca de 583.000) del censo nacional que se exigen para mantener la personería del Partido del Trabajo de Colombia y Esperanza Democrática.

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