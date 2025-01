Una nueva planta de ensamblaje podría crearse en Colombia y la iniciativa sería de una marca china

.Publicidad.

El sector automotriz en Colombia ha sufrido duros golpes, con el cierre de varias de las plantas de ensamblaje de vehículos. Hoy en día, solo se mantiene una, que de hecho también fabrica, no solo ensambla, Renault Sofasa. Esta ha sido la única planta que sigue en pie, por lo menos hablando de vehículos para un uso particular y no de carga. Aunque, durante estos días se ha barajado la posibilidad de que al país llegué una nueva planta de ensamblaje y sería de una marca china. Se trata de BYD, una de las empresas que está mandando en el sector de los vehículos eléctricos en Colombia.

BYD, marca china, se estaría planteando abrir una planta de ensamblaje en el país

Poder impulsar esta industria, es algo importante por los beneficios económicos que puede aportar. Es que, contar con una planta de ensamblaje, podría significar una inversión a la industria local y mucho más. Ahora bien, aunque hoy en día Sofasa, es la única planta que se mantiene, hay posibilidad de que más adelante, se abra otra. Recientemente, Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia, le reveló a Pulzo, que la posibilidad si se ha barajado. Es que, incluso se ha llegado a hablar del tema con el Gobierno desde hace algunos años.

BYD podría abrir una planta de ensamblaje en Colombia.

Aunque, aún hay varios factores que determinan la posibilidad de que esta marca china abra una planta de ensamblaje en Colombia. Uno de los más importantes, es la cantidad de ventas que BYD logre. Si bien es cierto que la marca consiguió liderar el segmento de eléctricos en 2024, aún falta mucho. Es que, realmente es un número bajo, para poder abrir actualmente una planta en Colombia. Por ello, es clave que este año las ventas de la marca y de modelos eléctricos crezcan. De ser así, es posible que la marca, distribuida por Motorysa, presente una propuesta al Gobierno.

De llegar a darse las ventas y confirmarse la aprobación de la propuesta, sería una noticia muy positiva para el país, Una nueva planta de ensamblaje aportaría significativamente al país. Además, es seguro que se ensamblen aquellos modelos de mayor rotación, que son los más económicos que ofrece BYD en el país, y que tienen una configuración tremenda y excelentes prestaciones.

