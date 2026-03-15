El dolor que fortaleció a Luis Carlos Rúa para convertirse en el Elefante Blanco que le dio su curul de Senador

Un accidente en una calle con huecos en Pereira, donde murió su papá, ratificó su misión de denunciar proyectos corruptos y así llegó al Congreso por los Verdes

El mediodía avanzaba y Luis Carlos Rúa, el hombre que desde el próximo 20 de julio ocupará por primera vez una curul en el Senado de la República, esperaba a su padre para ir a almorzar. Era un plan sencillo que repetían cuando coincidían en Pereira: sentarse a conversar y ponerse al día después de los viajes y el trabajo. El padre del hoy Elefante Blanco debía regresar en bicicleta poco antes de las doce, como lo hacía con frecuencia. Pero ese día nunca llegó.

Una vecina le avisó que un hombre mayor había caído en la esquina. Rúa salió corriendo. Cuando llegó al lugar, el ciclista que estaba en el suelo era su padre. Había caído después de pasar por un hueco en una calle deteriorada.

El accidente ocurrió en una vía del barrio donde vivía, en Pereira. Darío Rúa tenía más de 80 años, pero seguía montando bicicleta con la disciplina de siempre. Bajaba una pendiente cuando perdió el control al encontrarse con el pavimento irregular. La caída fue fatal.

Para Luis Carlos Rúa, ese momento marcó un antes y un después. No era la primera vez que hablaba de vías deterioradas ni de obras públicas abandonadas, pero ahora la discusión tenía un rostro cercano.

Su padre había sido uno de los vecinos que pedía que arreglaran la calle.

Días antes del accidente había ido casa por casa recogiendo firmas para solicitar la reparación de la vía. En la carta que preparó para la administración municipal decía que se sentía orgulloso de la ciudad y que quería verla mejor. Esa petición no fue respondida a tiempo.

Un padre que enseñó el valor del servicio

La historia de Luis Carlos Rúa no empezó en la política ni en el Senado. Nació en Pereira en una familia de raíces campesinas. Su padre, Darío Rúa, era oriundo de Anorí, Antioquia, y su madre, Blanca Sánchez, provenía de Marsella, Risaralda.

Creció en un hogar donde el trabajo manual y la disciplina eran parte de la vida cotidiana. Su padre desempeñó distintos oficios, entre ellos el de jefe de mecánicos y soldador en la capital de Risaralda.

Fue también un hombre que acostumbraba escribir cartas a las autoridades cuando veía problemas en su barrio. Ese ejemplo de participación ciudadana marcó a su hijo.

Luis Carlos Rúa estudió en el Instituto Técnico Superior de Pereira, donde se graduó como bachiller en 2009. Luego ingresó a la Universidad Tecnológica de Pereira para estudiar ingeniería industrial.

Durante su etapa universitaria impulsó un pequeño semillero de robótica con estudiantes de su antiguo colegio. Más tarde trabajó como docente en instituciones privadas de la ciudad. A los 21 años ya estaba frente a un salón de clase enseñando a otros jóvenes.

De la docencia y el Congreso a la veeduría ciudadana

Su carrera profesional también incluyó trabajos como contratista en la Alcaldía de Pereira y posteriormente como asesor legislativo en el Congreso. En ambos espacios asegura haber enfrentado situaciones que lo llevaron a denunciar presuntas irregularidades.

Después de dejar esos cargos dedicó más tiempo a la veeduría ciudadana.

Hacia finales de 2021 apareció el personaje que lo haría conocido: el “Elefante blanco”. Con un disfraz, precisamente de elefante blanco, y una cámara se dio a la tarea de visitar obras públicas inconclusas en distintas regiones del país.

El símbolo no era casual. En Colombia y en muchos países, un “elefante blanco” se usa para describir proyectos costosos que terminan abandonados.

Rúa recorría municipios, grababa videos frente a construcciones detenidas y explicaba cuánto dinero público se había invertido en ellas.

Sus publicaciones circularon con rapidez en redes sociales. Lo que comenzó como un ejercicio ocasional de denuncia se transformó en una plataforma digital seguida por miles de personas. Aun así, durante años mantuvo su identidad en reserva.

La tragedia que reforzó la causa del Elefante Blanco

El accidente de su padre reforzó la convicción con la que realizaba esas denuncias. La muerte ocurrió cuando su proyecto digital ya tenía alcance nacional.

En 2026, el partido Alianza Verde lo incluyó en su lista al Senado con el número 39. Durante la campaña continuó recorriendo el país señalando obras inconclusas y denunciando casos de infraestructura abandonada, pero solo días antes de las elecciones reveló que él era el hombre detrás del disfraz del “Elefante blanco”.

El resultado sorprendió incluso a su propio equipo. Luis Carlos Rúa obtuvo 121.000 votos, lo que lo convirtió en una de las votaciones más altas dentro de la lista de su partido y le aseguró una curul en el Senado para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, detrás de esa cifra hay una historia que empezó mucho antes de la política, y que, para él, siempre vuelve al mismo lugar: la esquina de una calle deteriorada en Pereira donde su padre cayó de la bicicleta.

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