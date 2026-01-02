Una multinacional española y una reconocida firma de ingeniería entregaron la glorieta de la Av las Américas

Ferrovial con mayoría de la familia Del Pino, y Mario Huertas ganaron la licitación al inicio de la alcaldía de Claudia López, y Galán aceleró la obra hasta su fin

El Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el Director del IDU Orlando Molano, pusieron funcionamiento el segundo nivel de la glorieta elevada que se construye en la intersección de la Avenida ciudad de Cali con Avenida las Américas.

La mega infraestructura de segundo nivel en la intersección de dos grandes avenidas la Ciudad de Cali y la de las América logró concluirse en un año con el acelerador hundido por parte del IDU en cabeza de Orlando Molano. La glorieta beneficia directamente a más de 1.000.000 de personas de los barrios Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito en la Localidad de Kennedy. La obra fue contratada en el primer diciembre de la Alcaldesa Claudia López , en diciembre del 2020 con Diego Sanchez en la gerencia del Instituto de Desarrollo Urbano IDU Diego Sánchez. Estaba formaba de las obras de mejoramiento de la troncal avenida Ciudad de Cali y el consorcio escogido en la licitación fue Mahfer integrado por Mario Huertas Cotes a través de dos sociedades suyas y la multinacional española Ferrovial, una de las grandes firmas de ingeniería de la península ibérica que tiene aún como principales accionistas a la Del Pino y Calvo Sotelo. Casualmente María, una de los tres hermanos herederos, está ha puesto en venta su participación .

El contrato superó los $ 200 mil millones y cando el Alcalde Galán recibió esta obra en enero de 2024, registraba un avance en su ejecución del 36% y a diciembre de 2025 alcanzo un avance en la ejecución de las obras de 99,8%. Es una obra compleja que cuenta con una longitud de circunferencia de 300 metros, 8 ramales que tienen entre 80 y 100 metros de largo y un peso de 80 mil toneladas entre los ramales y la glorieta hay 25 postes de iluminarias. Para la ejecución de las obras del grupo 4, se hizo necesario la compra de 98 predios, cuando Galán recibió las obras sólo habían adquirido 68 los otros 30 restantes, debió gestionarlos.

También cabe anotar que, el primer nivel de esta glorieta se encuentra en construcción, tiene dos carriles exclusivos para Transmilenio, por los cuales los buses articulados y biarticulados del sistema se conectarán desde la avenida ciudad de Cali con la troncal de la avenida las Américas, contará con dos pasos semafóricos una en la Cali hacia el sur y otra en la avenida las Américas hacia el oriente de la ciudad, los cuales serán utilizados por ciclistas y peatones al mismo tiempo.

Las obras del grupo 4 de la avenida ciudad de Cali, contempla la construcción de la glorieta, 18.453 metros cuadrados de espacio público de los cuales ya fueron ejecutados más de 10.500 metros cuadrados, también más de 1 kilómetro de cicloruta y más de 15.500 metros cuadrados de zona verde con una inversión que supera los $209.000 millones.

