La paisa que convirtió la venta de objetos para casa y cocina en el garaje de su casa un emporio que va para 5 países

En 20 años Patricia Vélez ha hecho de Ambiente Gourmet y Ambiente Living un negocio que facturó más de $ 100 mil millones en sus 60 tiendas y no para de crecer

Desde niña a Patricia Vélez le interesaba comprar y vender y empezó en el colegio ofreciendo zapatos, correas y maquillaje. Entendió pronto la importancia de generar redes con sus compañeros para sacarle jugo a cada idea de negocio que se le ocurría.

Empezó la carrera de derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y sin perder tiempo desde el segundo año empezó a trabajar tiempo completo en el Banco Ganadero (ahora BBVA) hasta convertirse en gerente de sucursal siendo todavía universitaria. El derecho solo lo ejerció en las prácticas obligatorias de la universidad porque su verdadera vocación eran los negocios.

Del sector bancario pasó a la venta de vehículos donde llegó a dirigir concesionarios, pero había llegado entonces la hora de montar su propio emprendimiento y empezó con productos de hogar bien diseñados y útiles, un nicho que le pareció novedoso y con potencial, sobre todo luego que leyera que Warren Buffet, uno de los inversores más grandes del mundo, compró una empresa de productos de mesa y cocina.

Crecimiento a través de diversos formatos

El negocio lo inició en el garaje de su casa, en San Lucas en el Poblado, sin ninguna estantería, dado que su objetivo era vender por catálogo, pero donde supo exhibir 150 artículos de mesa y cocina, luego de que corriera un “voz a voz” sobre sus productos con diseño, y se volviera tendencia comprarlos y coleccionarlos en las cocinas. Entre pimenteros, saleros y otros varios productos en 2005 le dio vida a Ambiente Gourmet.

Su esposo la empujó para salir y alquilar una bodega con estantería donde su marca tomó la dimensión que necesitaba. Se involucró en el retail físico cuando los supermercados Carulla y Carrefour la invitaron a poner unas pequeñas islas en sus locales. Su primera tienda en un centro comercial la abrió en 2006, de allí brincó a Bogotá. Cuatro años más tarde fue galardonada en una feria del hogar en Chicago, por ser una empresa con posibilidades de expansión internacional. Le llegaron solicitudes de franquicias para otras ciudades, figura que supo aprovechar para expandirse a ciudades intermedias como Pereira, modelo que hoy suma 16 tiendas de la marca Ambiente Living.

Luego de cumplir 10 años y consolidar el negocio de Ambiente Gourmet, a Patricia le surgió la idea de entrar en el segmento de muebles y decoración. Ahí surgió Ambiente Living, que arrancó en 2015 con una tienda pequeña de muebles, a la que le siguió la apuesta de alquilar un local grande en el Centro Comercial El Tesoro, donde ni los sofás, mesas, sillas, estanterías y demás productos de Ambiente Living alcanzaban a llenarlo, lo que dio lugar a otra idea de negocio, construir un restaurante rodeado de muebles, combinando la gastronomía sencilla y con sabor, con la experiencia de música en vivo, y donde los clientes se sintieran motivados a comprar un accesorio de los que ofrece la marca.

Tras el éxito de Ambiente Living, Patricia vio una tendencia de los jóvenes por vivir en apartamentos más pequeños, y no querían tener que cargar muebles grandes, pesados y que no cupieran en los ascensores. De allí salió Club House (2017), su tercera empresa, una marca de muebles más livianos, frescos y para ambientes más pequeños, que son más económicos que los que se encuentran en Ambiente Living.

Su línea de productos de cocina se exhiben en grandes superficies como Éxito, Carulla, Falabella y Olímpica

El holding empresarial Grupo Ambiente lo conformó con Ambiente Gourmet, Ambiente Living y Club House, a la que en los últimos años se le han añadido Literal, una tienda de fragancias y Ambiente Patio, este último es un concepto de tienda a las afueras de la ciudad, con artesanías, restaurante, que está ubicado en el Mall Le Mont, en la carretera Las Palmas, en Medellín. También trabaja en un nuevo modelo experiencial, que estará enfocado en los cafés propios dentro de sus tiendas.

Sus locales van desde los 60 metros cuadrados hasta más de 2.000 metros cuadrados, pero su valor agregado son las experiencias multisensoriales de entretenimiento que ofrecen, con eventos, exhibiciones, cocina de autor, desfiles de moda o música en vivo. A esto se le suma, su otro canal de venta que son sus alianzas con restaurantes, hoteles, catering, empresas de construcción, arquitectos, diseñadores de interiores y distribuidores.

La expansión internacional ya incluye Ecuador y México

Tras consolidarse en Colombia, donde genera más de 400 empleos directos, a finales del año pasado, el grupo inició su expansión internacional en Ecuador de la mano de un holding de ese país y con una inversión de USD 10 millones, abrió con dos marcas, Ambiente Gourmet y Ambiente Living, en dos centros comerciales, Mall del Sol, en Guayaquil y Scala Shopping en Quito.

A sus 59 años y con tres hijos, esta paisa empresaria es un referente e influencer en el sector retail, galardonada con el Premio Endeavor a la Mujer en 2019, y el premio GIA (Global Innovation Awards) en 2023, por su excelencia e innovación en el punto de venta. En su crecimiento sostenible ya incluye en el mapa de potenciales mercados a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Perú replicando su robusto modelo de franquicias.

Patricia Vélez en una de sus tiendas en Ecuador a donde llegó en 2024

El negocio ha seguido expandiéndose y Grupo Ambiente, el holding detrás de las marcas Ambiente Gourmet y Ambiente Living, mantiene una trayectoria de crecimiento ininterrumpido desde su fundación en 2004. Lo que comenzó como un pequeño proyecto de Patricia Vélez en el garaje de su casa en Medellín, alcanzó un nuevo hito este diciembre con la apertura de una tienda de Ambiente Gourmet en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México, marcando su segunda gran expansión internacional.

La compañía cerró el año 2025 con un crecimiento del 25% y ventas estimadas superiores a los $100.000 millones. Actualmente, el grupo opera más de 60 tiendas propias en Colombia —15 de gran formato y 45 especializadas en mesa y cocina—, además de tener presencia en más de 100 puntos de venta en grandes superficies como Éxito, Carulla, Falabella y Olímpica.

