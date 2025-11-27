El presidente de Asobancaria entró en el top de personajes más influyentes de Linkedin Colombia

Jonathan Malagón, un guajiro de 41 años, según el ranking Favikon es una las personas más importantes de esta red social

La cabeza de Asobancaria, Jonathan Malagón, es uno de los líderes más importantes del país dentro de la red social, Linkedin. Una sorpresa si se tiene en cuenta que en el mismo listado aparece Andrés Bilbao el cofundador de Rappi; Miguel Fernando Escobar, presidente de Postobón; y Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol, Juan Valdez. Malagón en Linkedin logró estar a la par de altos ejecutivos de empresas muy reconocidas.

Malagón es un economista graduado de la Universidad Nacional y consiguió una maestría en administración pública de Columbia University en los Estados Unidos. Ha estado a la cabeza de Asobancaria desde el 16 de enero de 2023, su llegada al cargo fue por la renuncia de Hernando José Gómez, unos meses antes de su nombramiento Malagón fue Ministro de Vivienda.

Favikon, una empresa francesa, para medir el impacto de los usuarios de Linkedin utiliza su propia plataforma y un algoritmo de IA para clasificar a los creadores de contenido basándose sus seguidores, interacciones y visibilidad en el área del profesional. Para el caso de Malagón Favikon se dio cuenta de que el presidente de Asobancaria logra superar las 73 publicaciones, las cuales tienen niveles sobresalientes de participación, alcance y conversación.

La influencia de Malagón se sustenta en ser un líder altamente confiable, reconocido por sus pares por lograr explicar fenómenos económicos complejos de manera clara, fácil y accesible. En el listado aparece como uno de los creadores de contenido más influyentes del país, alcanzando el puesto 5 a nivel nacional.

