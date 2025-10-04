Una popular marca que ha crecido en Colombia a punta de franquicias se ha hecho imbatible en los aeropuertos

Una tienda Miniso espera a los viajeros antes de abordar y también están en un gran número de centros comerciales en su plan de completar los 100 almacenes

Miniso, la popular tienda de artículos para el hogar y accesorios de bajo costo ha acelerado su plan de crecimiento en Colombia. Su objetivo es llegar a 100 tiendas para el final del año, con un enfoque en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali. La empresa ya se ha expandido a otras ciudades como Cartagena, Manizales, Montería, Neiva, Popayán y Riohacha, así como a zonas intermedias y centros comerciales regionales. Su apertura más reciente fue en Rionegro, Antioquia

Colombia no es el único mercado donde se está expandiendo, en el mundo a junio 30 de 2025, contaba con 7.905 tiendas abiertas, un crecimiento de 842 nuevas con respecto al año anterior. De estas tiendas, 4.305 estaban en China continental y 3.307 en mercados internacionales. En Latinoamérica su principal mercado es México, seguido de Colombia y Chile. Miniso es una historia de éxito producto en sus inicios de la alianza del empresario chino Ye Guofu y el diseñador japonés Junya Miyake, que consiguió la fórmula de bueno, bonito y barato como se cuenta en esta historia:

Ganancias en millones de dólares

El 2024 logró unas ventas de cerca de USD 2.328 millones, con unas ganancias de USD 361,1 millones. Este año se espera un crecimiento en ventas del 25 %, gracias al desarrollo de su propia propiedad intelectual, la expansión de tiendas de gran formato y el crecimiento internacional para el cual utiliza un modelo de franquicia. En Colombia, trabaja con un modelo master frachise, donde el franquiciado maneja el desarrollo de sus tiendas bajo la aprobación de Miniso.

El empresario que tuvo el empuje para echar a andar la cadena en 2013 fue el chino Ye Guofu quien se inspiró en una visita al Japón donde encontró productos de buena calidad y bajo costo de ese país, desde entonces es su presidente y director ejecutivo. Los diseños de los productos son realizados por diseñadores de varias partes del mundo, pero en su mayoría se fabrican en China. Ye Guofu, posee una participación mayoritaria de la empresa, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y tiene importantes accionistas instituciones como BlackRock y Vanguard.

La oferta de productos de Miniso incluye decoración del hogar, productos electrónicos, cosméticos, snacks y artículos de papelería, con un enfoque en colaboraciones con propiedades intelectuales populares como Disney, Sanrio y Pokémon. Además de las tiendas Miniso, el grupo opera 195 tiendas Top Toy en China, dedicadas a juguetes que ha logrado una importante financiación para consolidar su expansión por parte del fondo de inversión Temasek con sede en Singapur.

