- El pesado abogado español que le salvó a Shakira más de 260 mil millones de pesos

La cantante se los había tenido que pagar como impuestos; pero dio la pelea legal, de la mano del exinspector de Hacienda José Luis Prada y la ganó

Una victoria que tardó casi una década pudo celebrar hace unos días Shakira, luego de que se confirmara el fallo a su favor y la anulación de las liquidaciones y sanciones que la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) le habían impuesto por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2011. Detrás de esta batalla judicial aparece un nombre clave: José Luis Prada, el experimentado abogado español que escogió la barranquillera para enfrentar uno de los procesos fiscales más mediáticos de los últimos años.

Abogado José Luis Prada.

Prada es un reconocido especialista en administración tributaria y derecho fiscal. Se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y durante años ejerció como inspector de Hacienda en España, una labor enfocada en verificar e investigar que empresas, autónomos y particulares cumplieran con sus obligaciones tributarias.

Su carrera dentro de la administración pública fue tan destacada que llegó a ocupar el cargo de jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, precisamente la región desde donde arrancó la investigación contra Shakira. Paradójicamente, años después terminaría convirtiéndose en el hombre encargado de desmontar buena parte de ese proceso.

El abogado español que pasó de Hacienda a defender grandes fortunas

Tras dejar el sector público, José Luis Prada dio el salto al ejercicio privado del derecho en el año 2000. Desde entonces pasó por algunas de las firmas más importantes del mundo.

Fue socio director de EY Abogados en Barcelona, vinculada a Ernst & Young, donde lideró el área fiscal y legal entre 2017 y 2021. Antes y después de esa experiencia también trabajó en departamentos fiscales de firmas de talla internacional como Baker McKenzie y Ramón & Cajal Abogados.

|Le puede interesar El grupo Ardila Lülle podría dejar de mandar en el millonario negocio de transmitir el fútbol colombiano

Además de su trabajo como litigante, Prada ha desarrollado una carrera académica importante. Hace parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y suele participar en foros especializados y programas de formación tributaria en instituciones como Esade, la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación FIDE.

Sin embargo, uno de sus movimientos más importantes llegó en 2006, cuando fundó Prada Tax Advisors, un despacho especializado en fiscalidad empresarial, patrimonial y litigios tributarios de alto perfil tanto en España como a nivel internacional.

Oriol Pasanau, José Luis Prada y Anna González de Prada Tax Advisors.

Lo que viene ahora en el caso de Shakira

Aunque el fallo reciente representa un triunfo importante para la artista colombiana, el proceso todavía podría extenderse algunos años más. El propio José Luis Prada reconoció que existe la posibilidad de que se interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, algo que podría retrasar el cierre definitivo del caso entre dos y tres años adicionales.

Aun así, el abogado le explicó al diario El Mundo que considera poco probable que dicho recurso prospere.

En cuanto al impacto económico del proceso, se estima que el efecto total rondaría los 60 millones de euros, aunque las cifras exactas todavía siguen siendo materia de análisis.

Lo que sí queda claro es que el caso de Shakira terminó convirtiéndose en uno de los más particulares dentro de la justicia tributaria española. Según Prada, es la primera vez que a una persona que estaba constantemente de gira internacional le aplicaban el criterio de “ausencias esporádicas” para determinar su residencia fiscal.

Un proceso largo, mediático y complejo que hoy tiene a la barranquillera respirando un poco más tranquila, gracias a la estrategia de un abogado que conoce las entrañas de Hacienda española mejor que muchos de sus propios funcionarios.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..