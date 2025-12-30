Con ultimátum, la viceministra de Trabajo cerró la mina de esmeraldas de Coscuez, de los árabes de Fura Gems

Hace 8 años una empresa de Emiratos Árabes, representada por el empresario indio Dev Sjett, compró la mina y hoy vice Sandra Muñoz exige respuestas a las demandas

En plena navidad, el 26 de diciembre, la viceminsitra de trabajo Sandra Muñoz les madrugó a los dueños de la mina de esmeraldas de Conscuez en Boyacá de propiedad de Fura Gems y la cerró. Con esta decisión busca que los administradores de la mina en cabeza del empresario indio Dev Shett quien representa a corrijan sus fallas en las relaciones con los trabajadores. Una tensión que se había agudizado desde el anuncio por parte de la empresa de suspensión de operaciones en agosto pasado.

La viceministra tomó en serio las demandas de los mineros que han levantado sus quejas en el Ministerio. Lo que empezó como un reclamo interno por condiciones de trabajo terminó con una orden oficial de cierre temporal.

Ni en Navidad permitiremos la precariedad. Ayer, 26 de diciembre, cerramos temporalmente la Mina Coscuéz. ⛏️🚫



Ningún trabajador debe elegir entre su empleo y su dignidad. La empresa se negó a acuerdos mínimos; nosotros respondemos con firmeza.



La viceministra Muñoz es la misma que actuado de manera drástica por razones de cumplimiento de derechos laborales frente a Tiendas D1 y el Cerrejón en La Guajira y procedió de la misma manera como lo está haciendo con Coscuez, como puede leer en esta historia.

Según el Ministerio las quejas de los trabajadores levantadas durante varios meses no tuvieron una respuesta efectiva distinta a la insistencia en la suspensión temporal de las operaciones sin cumplir, según las denuncias de los trabajadores, con condiciones pactadas con anterioridad.

El choque dejó al descubierto una fractura profunda entre la administración de la mina y quienes sostienen la operación diaria. La decisión del Ministerio es un golpe con repercusión reputacional para una empresa que se ha mostrado como ejemplo de recuperación y modernización en el sector esmeraldero.

En 2017 el empresario de origen indio Dev Shett en representación de Fura Gems, de propiedad de Emiratos Árabes adquirió el control mayoritario de Coscuéz a través de su compañía Fura Gems. Shett, con experiencia previa en la recuperación de minas de piedras preciosas en África, vio en Coscuéz un proyecto de largo aliento y un potencial que otros habían dejado deteriorarse.

Con una fuerte inversión de capital y un plan de reorganización, la nueva administración apostó por modernizar la infraestructura, ordenar las cuadrillas de trabajo, formalizar a los mineros y frenar prácticas informales que se habían arraigado durante años. Fura Gems le inyectó al negocio en Colombia otra visión, mirando con mucho fuerza al mercado asiático.

El Ministerio del Trabajo anunció que continuará con las actuaciones necesarias hasta que se garantice un acuerdo que respete los derechos de los empleados. La reapertura dependerá de que la empresa y los trabajadores logren un punto de encuentro que permita retomar la operación sin repetir los errores que llevaron al cierre, sin que estén claros los planes futuros de los árabes dueños de Fura Gems.

