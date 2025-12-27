- Mondelez, la empresa gringa de galletas Oreo y Club Social que se coló entre las más vendidas junto a Noel y Nestle

Con un aumento de casi 50% más de ventas en Navidad, las galletas importadas gustan y les compiten a las tradicionales Noel de Nutresa que es ahora de Jaime Gilinski

Mondelez International se metió de lleno en la intensa pelea de las empresas que lideran el negocio de las galletas navideñas en Colombia, compitiendo directamente con marcas como Noel, Ramo y Nestlé. Este nombre, aunque no siempre es tan visible para el consumidor, está detrás de productos icónicos como Oreo y Club Social. De hecho, según un estudio realizado por la misma Mondelez junto a Atelier, el consumo de galletas aumenta hasta un 48 % durante esta época del año, una oportunidad que la compañía ha sabido leer y aprovechar.

Pero la historia de Mondelez en Colombia no comenzó recientemente ni se limita a estas fechas. La empresa estadounidense aterrizó en el país en 1930 bajo el nombre de Kraft Foods, cuando Standard Brands puso su mirada en Colombia y se creó la sociedad Fleischmann Colombiana. En ese momento, la compañía logró montar dos plantas: una en Palmira y otra en el Pacífico, dedicadas a la fabricación de bebidas y refrescos en polvo.

Pese al éxito inicial, con el paso del tiempo estas fábricas cerraron sus puertas y, en 2012, la multinacional se dividió a nivel global. De esa escisión nació Mondelez International, que se quedó con el negocio de la confitería y los snacks. En Colombia, una de las figuras clave en ese proceso ha sido Julián Solarte, quien fue director de la compañía en Ecuador y en 2016 llegó como director general de Mondelez Colombia y Ecuador.

Solarte, profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Javeriana, llegó incluso a ocupar el cargo de director de Mondelez para Latinoamérica, consolidando la presencia de la compañía en la región. Sin embargo, este año la empresa decidió hacer un relevo en su liderazgo local y nombró a Adriana Acevedo como gerente general de Mondelez en Colombia.

Acevedo es una ejecutiva con amplia experiencia en el sector de consumo masivo. Ocupó cargos estratégicos en Diageo, donde fue gerente de la unidad de negocio de lujo, y posteriormente, en 2021, fue nombrada Country Manager de Diageo en Perú. La ingeniera industrial, también egresada de la Javeriana, llegó a Mondelez en 2024 como gerente de marketing y, en abril de este año, asumió oficialmente la dirección de la compañía en el país.

Los productos con los que Mondelez, la empresa gringa, da la pelea en Colombia

Mondelez ha construido su historia a partir de marcas que hoy son referentes globales. Sin duda, Oreo es uno de sus mayores bastiones y la insignia con la que compite de tú a tú con gigantes como Noel y Nutresa en el mercado colombiano. No obstante, su portafolio es amplio y diverso, con productos que se han vuelto habituales en los hogares del país.

Además de Oreo, la compañía cuenta con marcas como Club Social, Ritz, Chips Ahoy y Barni, que le han permitido posicionarse en distintos momentos de consumo. A esto se suma un sólido portafolio de chocolates reconocidos a nivel mundial, entre los que se encuentran Milka, Toblerone, Côte d’Or, Freia, Marabou, Suchard y Cadbury Dairy Milk, entre otros.

Mondelez también participa en otros segmentos con productos como Philadelphia y BelVita, lo que evidencia su estrategia de diversificación y presencia transversal en el mercado. Así, sin hacer demasiado ruido, esta multinacional se mantiene firme en la competencia, disputando uno de los negocios más fuertes de la temporada navideña en Colombia.

