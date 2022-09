¿Una maltratadora animal? Le llueven críticas a Paola Jara por experimentar con sus perros

.Publicidad.

Paola Jara está en boca de todo el mundo y no necesariamente por que estrenó una canción o por alguna presentación suya. Esta vez a la mujer le llueven las críticas y los comentarios que no están muy de acuerdo con lo que hizo la cantante con sus mascotas. Y es que, al parecer, Paola Jara decidió experimentar con ellos, como se ha visto mucho en redes, claro que en redes suelen hacerlo profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La chismosa (@la_chismosa_news)



En sus redes sociales, Paola Jara decidió compartir el cambió de look que le hizo a sus perros y no se trata de un corte nuevo o algo por el estilo. La mujer decidió tinturar a uno de sus perros, lo cual no le gustó para nada a muchos usuarios en redes. En Twitter le han dado palo pues no están de acuerdo con lo que hizo la mujer e incluso le reclamaron por el desconocimiento del daño que causa esto a los perros.

¿Podemos hablar de lo que Paola Jara le hizo a la perrita? Dios mío santo que alguien se la quiteeeee — Juliana 🧣(Taylor's Version) (@AmayaJulianaa) August 31, 2022

Cuál era la necesidad de Paola Jara de pintarle el pelo a la perrita???????? — x de te despejo la x en un momento (@willismithxxx) August 31, 2022

Mi paola Jara tiene huevo como se ocurre tinturar a su perrita. Esos tintes son dañinos para su pelo ADEMÁS UNA MASCOTA NO ES UN JUGUETE — Natalia 🇨🇴 (@RUGGE_25MAGIC) August 31, 2022

Sin embargo, es bien sabido que tanto Paola Jara como Jessi Uribe, cuidan y aman a sus perros, casi como si fueran sus propios hijos. Aún así, no es la primera vez que un artista decide hacer esto con sus mascotas y que también son criticados. Hasta el momento Paola Jara no se ha manifestado respecto a esta situación y lo más seguro es que aclare la situación.

